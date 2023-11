Brhel, Bödör, Kvietik, Výboh - A Smer-kormányok oligarcháinak perei a végéhez közelednek vagy épp indulnak - mire számíthatnak?

Miroslav Výboh, akit Robert Fico személyes barátjának nevezett, 15 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. Norbert Bödör nyitrai oligarchát 20 évre, Tibor Gašpart, a Smer parlamentbe jutott képviselőjét, korábbi országos rendőrkapitányt 15 évig terjedő börtönre ítélhetik. Martin Kvietik, Andrej Danko SNS-elnök barátja ugyancsak 15 évet kaphat - írja a Hospodárske noviny öszefoglalójában.

Robert Kaliňák és Norbert Bödör - archív felvétel (TASR)

Az Állattenyésztő (Dobytkár) és a Vámszedő (Mýtnik) fedőnevű ügyekben a bírósági eljárás a végéhez közelít. Előbbi azt tárta fel a vád szerint, hogy Ľubomír Kropil és Viktor Miklas ügyintézők a K Plus és Poragro nevű cégeiken keresztül kenőpénzeket szedtek a gazdáktól azért cserébe, hogy támogatásokat intéznek nekik az Agrárkifizető Ügynökségnél (PPA). Megbízatási vagy más szerződéseken keresztül fokozatosan a támogatási összegek 25%-át begyűjtötték. Kropil és Miklas is beismerte a bűnösségét, Kropil viszont időközben meghalt. Ő azonban korábban már öt alkalommal vallotta azt, hogy a begyűjtött pénzt benzinkutakon és parkolókban adta át a PPA akkori igazgatójának, Ľubomír Partikának.

Egy másik tanú, Marek Kodada vallotta azt, hogy a pénzösszegek végül Norbert Bödörnél kötöttek ki. Partikával baráti viszonyt ápoltak, és ő mondta neki állítólag először azt, hogy a pénz Nyitrára megy, majd hogy konkrétan Bödörhöz. Partika közvetlenül azonban Peter Kuba vállalkozónak adta azt, hogy tisztára mossa. Kuba fokozatosan vette fel a pénzt, majd rakta be 2016 végén személyesen rakott be a számlájára összesen 11,89 millió eurót. Az általa kezelt pénzmennyiségbe belekeverte a tisztára mosandó összeget is. 28,7 milliót áthelyezett a ROKO vállalat számlájára, majd onnan milliókat utalt a sajátjára. A vád szerint mindezt azért, hogy a pénz eredetét ne tudják azonosítani. A pénz tulajdonképpen fel-alá járt a cégei, a már említett ROKO, valamint XEDAS és ZEDAS között, hitelnyújtás és számlafizetés címén. A ROKO cégtől például a XEDAS-hoz érkezet 14,5 millió, amit aztán maga Kuba vett fel kölcsön a cégétől, vissza pedig soha nem fizette.

Kuba a vád szerint két fiktív, kamat nélküli hitelszerződés alapján nyújtott 3,55 millió eurós kölcsönt Partikának, aki pedig ebből a pénzből többségi tulajdonossá vált az Agrotrade Group-ban. A fennmaradó pénzt Norbert Bödörnek utalta. Első lépésben 2016 szeptemberében Kuba Trend Tatry nevű cége részvényeinek 51 százalékát írattá rá Bödör Bokran nevű cégére. Az ügylet 3,25 millió eurójába került volna Bödörnek, ám ezt nem fizette ki, csak egy egymillió eurós bírságot, ami a fiktív szerzőzésükből adódott. Ezt az összeget a Troplus Holdings nevű cégnek fizette ki, az ügyész szerint pedig ez volt Kuba jutalma az ügyletekben való részvételért. Három hónappal később Kuba cége, a ROKO vásárolta fel a Bokrant és az említett Trend Tatry 51%-nyi részvényét 16 millióért, ami Bödörnek ment.

Kuba, Partika és Bödör épp pénzmosás miatt áll bíróság előtt, mindhármukat 20 évig terjedő börtön fenyegeti.

A vád szerint 2016-ban véget ért egyébként Bödör ágának az uralma az agrárdotációk terén, ekkor alakult meg a harmadik Fico-kormány, amely már nem egyszínű volt, hanem közös az SNS-szel és a Híddal, a földművelésügyi tárca pedig az SNS-hez került. Ekkor jött a képbe az SNS-hez közel álló Martin Kvietik, Kropil és Miklas viszont tovább szedte a pénzt a gazdáktól. Mielőtt még "feljebb" juttatták volna, átmosták a K Plus, Poragro cégeken és a LawCorp nevű ügyvédi irodán, valamint az elhunyt ügyvéd, Ľubomír Krivočenko és Milan Kopriva személyes számláin.

Ezt követően Kropil felvette a pénzt és továbbította a középszinten lévő Marek Kodadának, aki pedig a rendőrséggel együttműködve azt vallotta, hogy a pénzt ő adta tovább Kvietiknek, egy részét megtartva az akkori PPA-vezetőnek az SNS által jelölt Juraj Kožuchnak. Vallomása szerint Kvietik kb. 3 millió eurót, Kožuch pedig 400-450 ezer eurót kaphatott.

Amennyiben a bíróság bűnösnek találja őket, Kvietik 15 évet, Kožuch pedig 12 évet kaphat. Kvietik ugyanakkor a Szlovák Földalapnál léterhozott bűnszervezet ügyében is gyanúsított, ez ügyben azonban még csak a vádemelésnél tartanak. Az Állattenyésztő-ügyben ugyanakkor a végéhez közelednek, noha az idei évre még kilenc tárgyalási napot tűztek ki.

Egyre közeledik a végéhez a Vámszedő-ügy is, melynek egyik fő vádlottja egy másik Smer-közeli oligarcha, Jozef Brhel. Ebben az ügyben Brhel Allexis nevű cége a Pénzügyi Hatóságot kopasztotta meg, közbeszerzések nélkül kiállított, túlárazott, titkosított szerződéseken keresztül mintegy 50 millió eurót lapátoltak ki onnan. Brhel állítólag maga irányította az akkori pénzügyminisztert, Peter Kažimírt, aki ma a Szlovák Nemzeti Bank elnöke. Ő ugyancsak a vádlottak között szerepel, František Imrecze, a Pénzügyi Hatóság korábbi elnöke ugyanis együttműködő tanúként azt vallotta, hogy Kažimír 48 ezer eurót hozott neki, közvetítőként, hogy segítse egy "ismerőse" cégei, a Loject 1-6 adóvisszatérítési problémáinak megoldását.

Az ügyben egyébként egy rakás további kenőpénzzel kapcsolatos részletről vallottak. Michal Suchoba, az Allexis társtulajdonosa például százezrekről beszélt, amit Brhelnek hordott. A Pénzügyi Hatóság gazdasági részlegének vezetője, Martin Fleischer pedig azt vallotta, hogy a Brhel által birtokolt Hilton hotel 10. emeletére vitt az oligarchának 40 ezer eurót kisebb közbeszerzésekből.

Ugyancsak a vád részét képezi, hogy Imrecze amolyan fizetéskiegészítésként százezreket kapott Brhelként, miután elvállalta az adóhatóság vezetését, noha a magánszférában korábban jóval többet keresett, mint hivatalvezetőként hivatalosan tehette volna. Vallomása szerint összesen 1 millió eurót vett fel ilyen formában, és állítása szerint Brhel után ezzel a céllal maga Robert Kaliňák akkori belügyminiszter küldte el. Az ügyben Kaliňák is gyanúsított volt, viszont ezt a Maroš Žilinka által vezetett főügyészség a 363-as paragrafus alapján megszüntette.

A Vámszedő-ügy vádlottja ifjabb Jozef Brhel is, aki olyan külföldi céghálózat élén állt, amelyen keresztül tisztára mosták a Pénzügyi Hatóságtól szerzett milliókat. Az adóhatóság és az Allexis túlárazott informatikai rendszerekről szerződtek, az ügy egyik vádlottja az adóhatóság IT-osztályának volt vezetője, Milan Grega, Brhel egyik közeli embere, Martin Bahleda. A pénzügyminisztérium korábbi államtitkárát, Radko Kurucot, és Peter Kažimír barátját, Miroslav Slahučkát kenőpénz elfogadásával vádolják. Ez ügyben az év végéig még három tárgyalási napot terveznek.

Egyelőre a startvonalon van Miroslav Výboh ügye, aki a vád szerint 150 ezer eurót szállított Michal Suchobától egy pezsbős dobozban Peter Pellegrininek, aki akkoriban a pénzügyminisztérium államtitkára volt. A kenőpénzről nemcsak Suchoba, de Imrecze is vallott, és egy törvénymódosítás elősegítését érintette. Pellegrinit ugyanakkor soha nem gyanúsították meg.

A Legfelsőbb Bíróság már elrendelte, hogy a Specializált Büntetőbíróság cselekedjen az ügyben, de tárgyalást egyelőre nem írtak ki.

Decemberben viszont elkezdődhet az ún. Tisztítótűz-ügy (Očistec) bírósági tárgyalása. Ez az az ügy, mely a Tibor Gašpar vezette rendőrségen belül kialakított bűnszervezetet bontja elemeire. Az ügyész szerint a bűnszervezet nemcsak egy korrupt egységként működött, hanem az oligarchák ügyeit igyekezett eltussolni, illetve a biztonsági szerveknél meglévő adatokat felhasználni arra, hogy lejárassák a Smer politikai ellenfeleit. Az ügyben a rendőrség és a NAKA legfelsőbb vezetői, valamint Norbert Bödör szerepel vádlottként.

(Hospodárske noviny)