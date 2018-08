A brit Brexit-ügyi miniszter biztos benne, hogy van esély jó egyezményt kötni az EU-val

Raab ugyanakkor rámutatott: olyan hozzáállásra van szükség, amely számol a kockázatokkal, ha mégsem sikerül megegyezni.

"Minden egyes találkozón jól haladunk a kilépés még elintézetlen kérdéseivel"

- tette hozzá.

Értesülések szerint London még csütörtökön olyan technikai kérdésekkel foglalkozó dokumentumokat hoz nyilvánosságra, amely az embereket és a vállalkozásokat segíti abban az esetben, ha Nagy-Britannia a jövőbeli viszonyt rendező megállapodás híján távozik az Európai Unióból. A következő hetekben további hasonló útmutatások várhatóak, amelyek az élet szinte minden területét lefedik.

London és Brüsszel között kedden újrakezdődtek a tárgyalások. A felek október végéig szeretnének megegyezni a kilépés feltételeiről, de bizonyos kérdésekben - például az ír-északír határellenőrzésben és a jövőbeli gazdasági kapcsolatokban - megnyilvánuló rugalmatlanságuk miatt ennek esélye egyre csökken.

Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója kedden arról számolt be: "végső szakaszukba" értek a tárgyalások, és elmondta azt is, hogy rendszeres megbeszéléseket fog folytatni brit partnerével. Barnier szerint az októberi EU-csúcs nem a legvégső határidő, az egyezmény tető alá hozása "november eleje környékén, de annál nem sokkal később" még lehetséges. Hozzátette, idő kell ahhoz is, hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság ratifikálja a szerződést a brit kilépés 2019. március 29-i időpontjáig.

(MTI)