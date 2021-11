A briteknél már tízmillióan megkapták a harmadik oltást

Meghaladta a tízmilliót a koronavírus elleni oltásokból beadott harmadik dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig beadott első, második és harmadik oltási adagok együttes száma 106 millió felett jár.

A brit egészségügyi minisztérium vasárnap este ismertetett legfrissebb adatsora szerint a harmadik, hatáserősítő célú vakcinadózisból eddig 10 062 704-en részesültek. Ez azt jelenti, hogy a 12 évesnél idősebb brit lakosság 17,5 százalékát már háromszor is beoltották.

Az első dózist 50,2 millióan kapták meg; ez a 12 éven felüli britek 87,4 százaléka. Közülük a második adagból 45,8 millióan részesültek, vagyis a 12 év felettiek 79,7 százalékát oltották be eddig két dózissal Nagy-Britanniában.

Az első, a második és a harmadik beadott oltási adagok együttes száma a vasárnap esti tájékoztatás szerint 106 133 911.

A brit egészségügyi hatóságok most elsősorban arra összpontosítanak, hogy minél többen megkapják a harmadik dózist. Ezt a napi számok is tükrözik: a brit egészségügyi minisztérium vasárnap esti tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 35 054 első, 23 952 második, ugyanakkor 409 663 harmadik oltási adagot adtak be országszerte.

Sajid Javid brit egészségügyi miniszter a friss oltási adatok vasárnapi ismertetéséhez fűzött nyilatkozatában hatalmas vívmánynak nevezte, hogy átlépte a tízmilliót a beadott harmadik dózisok száma. Felszólította ugyanakkor azokat a jogosultakat, akik még nem adatták be maguknak a harmadik dózist, hogy mielőbb jelentkezzenek az oltópontokon, és csatlakozzanak ahhoz az össznemzeti erőfeszítéshez, amelynek célja, hogy az ország az idei karácsonyt már korlátozások nélkül ünnepelhesse.

A harmadik oltási adagot Nagy-Britanniában jelenleg az 50 éven felüliek, az egészségügyi és a szociális ellátás első vonalában dolgozók, valamint a krónikus egészségi problémákkal küszködő 16 éven felüliek kaphatják.

Meg nem erősített vasárnapi brit sajtóértesülés szerint a brit kormány azt fontolgatja, hogy a külföldről beutazókat az eddigi kettő helyett három oltási adag beadása után minősítené teljes körűen beoltottnak.

A Mail on Sunday című konzervatív vasárnapi tömeglap név nélkül idézett kormányzati forrásai szerint az egyelőre kidolgozás alatt álló terv alapján azoknak a briteknek, akik külföldről térnek vissza Nagy-Britanniába, karanténba kellene vonulniuk és több koronavírus-tesztnek kellene alávetniük magukat, ha előzetesen nem adatták be maguknak a koronavírus elleni oltás

A lapnak nyilatkozó egyik kormányilletékes úgy fogalmazott, hogy "ha nem is rögvest, de életbe fog lépni" egy ilyen intézkedés.

A cikkből nem derül ki egyértelműen, hogy a terv - ha megvalósul - a külföldi beutazókra is vonatkozna-e.

A jelenlegi szabályozás értelmében július második fele óta nem kell tíz napra karanténba vonulniuk Nagy-Britanniában azoknak a brit és külföldi beutazóknak, akik a koronavírus elleni oltás két dózisát megkapták nemzetközileg engedélyezett vakcinákból.

A két dózissal beoltottaknak október eleje óta nem kell koronavírus-tesztet elvégeztetniük a nagy-britanniai beutazás előtt, a múlt hónap végén pedig megszűnt számukra a nagy-britanniai érkezés után elvégzendő PCR-teszt kötelme is, és ehelyett a jóval olcsóbb, néhány perc alatt eredményt mutató gyorsteszt elvégzése is elégséges.

(MTI)