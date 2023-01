Brutálisan meggyilkolt egy nőt, de sosem vallotta be – most a börtönből szabadulna

2008 augusztusában holtan találtak rá egy 37 éves nőre partizánskei lakásában. Az elkövető megfojtotta, majd elárasztotta a lakást gázzal. A bíróság 18 éves szabadságvesztésre ítélte az akkor 52 éves Jánt, aki most indítványozta a feltételes szabadlábra helyezését – írja a noviny.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A férfi és a nő az interneten ismerkedett meg. Ján elment a nőhöz, majd a vádirat szerint brutálisan meggyilkolta – előbb fizikailag bántalmazta, majd egy ismeretlen tárgyat rakott a nyakára, amivel megfojtotta.

Távozáskor a férfi elárasztotta a lakást gázzal. Ján elejétől fogva tagadta az ellene felhozott vádakat. A bíróság 18 éves szabadságvesztésre ítélte, büntetését pedig az ilavai börtönben töltötte, ahol jelenleg dolgozik is, valamint kerámiakészítéssel tölti az időt.

A férfi hosszú évek elteltével indítványozta a feltételes szabadlábra helyezését, de egyértelmű volt, hogy nem lesz könnyű dolga. A szenátus elnöke szerint a viselkedése nem volt megfelelő a börtönben töltött idő alatt, többször is verbális és fizikai incidensbe került más rabokkal.

Az intézmény dolgozói szerint Ján több ismeretlen nővel is levelezett a börtönből, tettét sosem ismerte be, illetve nem is tanúsított megbánást. Azt tervezte, hogy szabadulása után kerámiaműhelyet nyit a gyerekeinek, de ez csak terv maradt, mivel a szenátus egyelőre nem fogadta el az indítványát.



(noviny.sk)