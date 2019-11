Bryan Adams 60 éves

A kanadai Kingstonban látta meg a napvilágot angol szülők gyermekeként. Katonatiszt apja az ENSZ diplomatájaként Japánban, Koreában, Portugáliában, Ausztriában és Izraelben is szolgált. Keménykezű apja mellett nem volt könnyű gyerekkora, még a gondolatát is gyűlölte, hogy fiából zenész legyen. Szülei válása után az öccsével együtt az anyjánál maradt Vancouverben.

Tizenöt évesen abbahagyta az iskolát, mosogatásból félretett pénzéből egy gitárt vásárolt. Klubokban lépett fel, meghallgatásokra járt, és egy Sweeney Todd nevű bandában énekelt. Megismerkedett Jim Vallance dobossal és dalszerzővel, munkakapcsolatukból évtizedekig tartó barátság született. Adams az A&M Recordshoz szerződött, nevét csak nagyon lassan, a hetvenes évek közepétől kezdték jegyezni a rockszakmában. Első kislemeze, a Let Me Take You Dancing 1978-ban jelent meg. Ettől azonban még egyáltalán nem lett sztár, sőt még az 1980-ban megjelent, saját nevét viselő debütáló albumától sem.

1983-ban a Straight From The Heart viszont már megdobogtatta rajongói szívét, és csakhamar felkerült az amerikai tízes listára. Az 1983-ban megjelent Cuts Like Knife hozta meg a nagy áttörést, háromszoros platinalemez lett Kanadában, egyszeres platina az Egyesült Államokban. Pályájának legnagyobb sikere az 1984-ben megjelent ötszörös platinalemeze, a Reckless, olyan hatalmas slágerekkel, mint a Run to You, a Summer of '69, a Heaven, a One Night Love Affair, a Somebody és az It's Only Love, amelyet Tina Turnerrel énekelt duettben. Az albumról kislemezként megjelent dalok mindegyike felkerült a Billboard 100-as listáján az első 15 közé.

Ezután világkörüli turnéra indult, amelybe belefért egy ötven koncertből álló turné is Tina Turner társaságában. 1985-ben a Live Aid segélykoncertnek ajánlotta a Tears Are Not Enough című dalát, amely 2,5 millió dollárt hozott az afrikai éhezők megsegítésére létrehozott alapítvány konyhájára. A közreműködők hosszú listáján Adams mellet Tina Turner, Mick Jagger, Kenny Rogers, a Led Zeppelin, Prince, Bruce Springsteen, a Pointer Sisters, Sting és a U2 együttes is szerepelt. Egyik legemlékezetesebb dala, a Heart of The Night az Into the Fire című albumról 1987-ben került a boltokba.

1991-ben jelent meg a Waking Up the Neighbours, amely elsöprő siker volt Európában, amit nem kevéssé a Robin Hood, a tolvajok fejedelme című film betétdalának, az (Everything I Do) I Do It for You-nak köszönhet. Adams saját bevallása szerint a dal mindössze 45 perc alatt született meg. Páratlan sikerét bizonyítja, hogy 16 héten át meg tudta őrizni első helyét a brit kislemezlistán, Adams pedig Grammy-díjat és Ivor Novello-díjat kapott érte. Ez utóbbit értékeli a legtöbbre eddigi elismerései közül. 1992-ben világméretű turnéra indult, amelynek keretében Magyarországra is eljutott, és másfél órás koncertet adott a budapesti Népstadionban.

1993-ban a Három testőr című filmhez írt dalával, az All for Love-val bizonyította, hogy három dudás, azaz Rod Stewart, Sting és Bryan Adams is megfér egy csárdában. 1995 nyarán negyedik slágerlista-vezető kislemezét dobták piacra, amely szintén egy film (Don Juan DeMarco) zenéje, és szinte mindenki kívülről fújta a Have You Ever Really Loved a Woman? című dalt. 1996-ban az 18 til I Die című rockosabb albummal jelentkezett, de csak mérsékelt sikert ér el.

Háromévi kihagyás után, 1998-ban lepte meg rajongóit az On a Day Like Today című koronggal, amelyen a szabadságról, az igazságról, a szerelem és a hűtlenség örök témáiról énekelt. A lemez nagy tetszést aratott, ha nem is érte el egyik-másik korábbi albumának sikerét. Az album legnagyobb sikerszáma a When You're Gone című dal lett, amelyet Melanie C-vel, a Spice Girls egyik tagjával adott elő.

Szaklapok tucatjai minősítették egy-egy lemezét elemezve a legjobbnak, így dicsérték a Room Service-t 2004-ből, illetve a Tracks of My Years 2014-ből. 2016-ban a Get Up! turnéjával bejárta a világot, 2018-ban egy ausztrál koncertsorozattal indította az évet, legutóbb 2019 elején jelent meg albuma, a Shine a Light.

Több rangos zenei díj tulajdonosa, többek között 1990-ben Kanadában elnyerte Az évtized művésze díjat. 2018-ban különleges vállalkozásba kezdett, a Broadway egyik színházában mutatták be a Micsoda nő! című filmből az ő zenéjével készült musicalt, amely jövőre érkezik Londonba, a West Endre.

Eddig hatszor lépett fel Magyarországon, legutóbb idén szeptemberben a Hősök terén adott szuperkoncertet, amelyre több mint 70 ezren voltak kíváncsiak.

A rockzene mellett a fotózás a második legnagyobb szenvedélye, a kanadai sztár női portrékra specializálta magát, és már több fotóalbuma is megjelent. II. Erzsébet angol királynőről készített egyik képét különös megtiszteltetés érte: bélyegre került Kanadában, amelynek hivatalosan a brit uralkodó az államfője.

(MTI)