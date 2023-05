Buchinger Iván visszatér, és azt is tudni, mikor!

Az Oktagon kétszeres bajnoka, a bősi Buchinger Iván visszatér. Ezt a szervezet jelentette be a közösségi oldalán, nem sokkal az Oktagon 43 torna után. Bukinak térd- és vállsérüléséből kellett felépülnie, mmost viszont már harcra kész.

Buchinger Iván (Fotó: Oktagon MMA)

Legutóbb csaknem egy éve mérkőzött, amikor is Losene Keitával szemben technikai KO-val veszített az Oktgon 33-as tornán, és elveszítette könnyűsúlyú övét. Buki számára azért is alakult ilyen rosszul a mérkőzés, mert izomsérülést szenvedett a vállában, és a mindent eldöntő utolsó ütés előtt ezzel foglalkozott.

"Pillanatnyilag 70%-os vagyok, egy hónap múlva viszont már száz százalékos leszek. Márciustól fizikai és kondíciós edzéseket is végzem" - mesélte.

Az elmúlt időszakban két műtéten is átesett, ami miatt fizikai tevékenységet nem is igazán végezhetett. "Egész évben nem csinálhattam szinte semmit, de úgy edzettem, ahogy lehetett. Most úgy mondanám, éhezem a küzdelemre, nagyon hiányzik. Persze tudatosítom, hogy ez egy folyamat, amiben nem érdemes sietni, másrészt viszont nem bírok többet várni, mint amennyit szükséges" - fogalmazott.

Hozzátette, sokan írnak neki, hogy várják a mérkőzését, ami pedig pozitív energiával tölti fel. "A rajongóknak köszönöm, hogy szorítanak nekem és bíznak benne, és amint már mondtam, alig bírom kivárni, hogy újra küzdhessek" - mondta.

Az ellenfél neve ugyan még nem ismert, de az biztos, hogy Buchinger Iván az október 7-én esedékes tornán visszatér, és reményei szerint nem ad majd munkát a pontozóbíróknak.

(Sport.sk)