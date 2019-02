"Bud Spencer egyedülálló jelenség volt"

- hangsúlyozta Guido De Angelis, akit a Róma melletti Monte Porzio Catonéban található stúdiójában ért el az MTI telefonon.

Fotó: Wikipédia

A De Angelis fivérek 2016 őszén már jártak az Arénában rockcsapatukkal, az Oliver Onionsszal, akkor a néhány hónappal korábban elhunyt olasz filmsztár, Bud Spencer emléke előtt tisztelegtek.

"Tavaly felléptünk Rómában és Berlinben, idén több németországi és olaszországi városban, valamint Moszkvában is játszunk az Oliver Onions visszatérő koncertsorozatán. Olyan hatalmas repertoárunk van, hogy akár hétórás koncertet is adhatnánk. A mostani budapesti este különlegessége, hogy itt lesz velünk Kabir Bedi, a nyolcvanas években Magyarországon is sikeres Sandokan-sorozat főszereplője, valamint Terence Hill, Bud Spencer állandó társa a filmvásznon. Arról nem beszélhetek, vajon ők is fognak-e énekelni, de az biztos, hogy színpadra lépnek"