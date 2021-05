Budapest, Bécs és Prága elfogadja a szlovák oltási dokumentumot

Csehország, Magyarország és Ausztria elismeri a hazai oltási igazolványokat - jelentette ki pénteken Ivan Korčok külügyminisztere.

"Örülök, hogy ezt elértük. Miután találkoztam Szijjártó Péter magyar kollégámmal, déli szomszédaink is elismerik a szlovák oltási igazolásokat, ugyanez vonatkozik Csehországra és Ausztriára is" - állítja a miniszter. Azt azonban nem pontosította, hogy ezek az országok mikor kezdik el elismerni a vakcina beadását igazoló dokumentumot.

A szlovák állampolgárok azonban csak olyan igazolással léphetnek be Ausztriába, amelyiken feltüntetik, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vagy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által bejegyzett oltóanyagokat használták.

"Azokra az állampolgárokra, akiket a Szputnik V vakcinával oltanak be, továbbra is a vonatkozó korlátozások lesznek érvényben Ausztriába való belépéskor, vagyis rendelkezniük kell egy negatív teszteredménnyel vagy igazolniuk kell, hogy már átestek a koronavíruson" - jegyezte meg a szlovák diplomácia vezetője, hozzátéve, hogy Ausztria elismeri a WHO által jóváhagyott kínai Sinopharm vakcinát is.

Korábban beszámoltunk arról, hogy az egészségügyi minisztériumnak június 7-től lehetővé kell tennie a nem regisztrált Szputnyik V-vel történő oltást Szlovákiában.

