Budapest felé menet megállt Pellegrini az Ipolynál, átadott egy új hidat és Bugárral jópofizott

Jövő hét szombatján tartják az államfőválasztást Szlovákiában, és a megmérettetés egyik fő esélyese, a házelnök Peter Pellegrini a maga módján végzi is a kampányát. Nem véletlen, hogy a szlovákiai magyarok körében sem népszerűtlen hlasos pártelnök hétfőn el is látogatott Budapestre, és útközben még egy Ipoly-hidat is sikerült átadnia.