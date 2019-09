Bugár az Összefogás szerint lement Robert Ficóba

Bugár Béla elutasította a magyar összefogást és most összeesküvés-elméleteket gyárt az Összefogás mozgalom megalakulásával kapcsolatban, áll a pár napja létező tömörülés állásfoglalásában.

„Mozgalmunk nem kíván a magyar választókat egyre kevésbé megszólító politikusokkal foglalkozni, ám kötelességünknek érezzük, hogy reagáljunk a Híd elnökének pártja szombati közgyűlése után tett kijelentéseire."

Mint ismeretes, a Híd elnöke szombaton megpedzegette, hogy szerinte ki állhat az Összefogás nevű formáció mögött. Bugár konkrétan ezt mondta:

"Azzal vádoltak bennünket, hogy mögöttünk, a Híd mögött Világi Oszkár áll. Soha nem állt, nem is fog állni. De kérdezzék csak meg, ki áll a most alakuló Összefogás párt mögött, és meg fognak lepődni"

- húzta alá, majd egy újságíró rákérdezett, vajon kire gondol, mire a pártelnök azt válaszolta,

"épp most mondtam meg a nevét".

Erre mondja most az Összefogás, hogy: "Bugár Béla kijelentése saját magát minősíti. A Híd elnöke nem tudja elképzelni, hogy egy új politikai kezdeményezés mögött ne álljon gazdasági érdek, ám ez csak a feltehetően saját magából kiinduló Bugár Béla problémája. Robert Fico egy évvel ezelőtti bukásakor kezdett a tüntetésekkel és az ellenzékkel kapcsolatban összeesküvés-elméleteket gyártani, szomorú, hogy most Bugár Béla is ebbe a stádiumba jutott, csatlakozva egyes fake news portálok 'elméleteihez'.

Az ilyen jellegű kijelentésekkel a magyar választóknak a változásba és a politikai verseny tisztaságába vetett bizalmát kívánja csökkenteni, ami veszélyes a demokráciára nézve. Éppen ezért felszólítjuk a Híd fiatal, a magyar érdekképviseletet fontosnak tartó tisztviselőit, hogy határolódjanak el ezektől a kijelentésektől!

Mindazonáltal az, hogy az elnök úr pártja közgyűlésén ilyen megjegyzéseket tett, két dologról tanúskodik: egyrészt saját önös politikai érdekeire veszélyesnek, vagyis életképesnek tartja a magyar összefogás gondolatát, másrészt jelzi, hogy semmilyen ténybeli kritikát nem tud megfogalmazni a mozgalommal kapcsolatban, csak egy konteóval tud reagálni.

Az Összefogás tovább gyűjti az aláírásokat és építi csapatát, s a továbbiakban sem kíván a leszerepelt politikusokkal foglalkozni, mivel meggyőződésünk, hogy a közbeszédnek a felvidéki magyarság ügyeiről és jövőjéről, nem pedig múltjáról és az azt jelképező megosztó politikusokról kell szólnia."

(para)