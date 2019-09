Bugár azt üzente Kiskának, hogy igen rosszul jöhet ki belőle, ha elkezd beszélni

Andrej Kiska még elnök volt, amikor egy alkalommal kijelentette, hogy Robert Fico azt ajánlotta neki, hogy ha kinevezi őt alkotmánybíróvá, akkor megszüntetnek minden ellene folyó eljárást, legyen szó a cége adócsalásáról vagy a telekügyéről, egyszersmind megfenyegette őt, hogy amennyiben nem így tesz, akkor háborút indít ellene.

Fico állítólag mindezt Bugárral üzente meg Kiskának, és erről az exállamfő a Denník N-nek minap adott interjújában is beszélt. Miután Kiska tavasszal kijelentette, hogy ő biztosan nem fogja kinevezni Ficót alkotmánybíróvá, Fico le is mondott a jelöltségéről. "Miután megértette, hogy soha nem nevezem ki, jött a megtorlás. Egy nappal azután, hogy visszalépett, hivatalosan is meggyanúsították a KTA ügyvezetőjét" - fogalmazott interjújában.

A fenyegetés gyanújával a NAKA foglalkozik, hisz mégiscsak egy hivatalban lévő államfővel szemben merült fel ez a cselekmény. Kiska pedig állítása szerint bemutatta nekik azokat az sms-eket is, amelyeket akkoriban váltott Bugár Bélával vagy Peter Pellegrinivel.

Kiska szavaira reagálva Bugár Béla kijelentette, hogy ő nem érzékelte a fenyegetést Fico részéről, majd hozzátette, hogy inkább nem fogja a nyilvánosság előtt kiteregetni, hogy miről is beszéltek Kiskával. "Akkor vissza kéne térnünk ahhoz, hogy kinek állt érdekében, hogy egy másik ormány álljon fel. Egy szakértői kormány mondjuk valamelyik képviselőnővel az élén" - fogalmazott.

Bugár figyelmeztetett, hogy ha Kiska úgy gondolja, hogy mindenről be kellene számolnia, ami négyszemközt hangzott el köztük, akkor "megtehetem, de abból ő nagyon rosszul jöhet ki."

Idén áprilisban a fenyegetési ügyben kihallgatták Ficót és Bugárt is.

(SME)