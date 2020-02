Bugár Béla: Nem véletlen ajándék

Többnyire történelmi témájú irodalmat szoktam olvasni. Karácsonyra viszont egészen váratlanul egy könyvecskét kaptam, amelyben Július Satinský életigazságai vannak összegyűjtve. Különleges ember volt, hálás vagyok a sorsnak, hogy volt alkalmam személyesen is találkozni vele. A könyv közel 30 évvel ezelőtt földijeinek írt levelei gyűjteménye. Gyöngyszemek, már csak azért is, mert akár ma is írhatná ezeket a sorokat nekünk.