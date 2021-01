Bugár: Ha nem lesz hárompárti egyezség, legalább a Híd és az MKP egyesülhetne

Ha nem sikerül megegyeznie a három magyar pártnak, akkor legalább az MKP-nak és a Hídnak kellene megegyeznie az együttműködésről – véli Bugár Béla, aki mindkét pártnak volt az elnöke. Egyúttal azt is hangsúlyozta, minél szélesebb együttműködésre lenne szükség.

Fotó: Paraméter - archív

Szerinte a pártoknak minél gyorsabban el kell dönteniük, hogy hárman folytatják-e tovább, vagyis egyesül-e a Híd, az MKP és az Összefogás. „A magyar politikai paletta minden szereplőjének tudatosítania kell, hogy ha nem lesz teljes megegyezés, akkor nagyon nehéz lesz bejutni a parlamentbe” – mondta Bugár a TASR-nek.

Óva intett attól, hogy az Összefogás szétverje a megállapodást, Bugár szerint hasonlóan tett a parlamenti választást megelőzően is. „Sajnos, ki kell mondanom, ez a harmadik 'párt', az Összefogás, ugyanazt csinálja, mint a választás előtt. Akkor is szétverte a választási párt létrehozását, amiről az MKP-val kötöttünk megállapodást. Ugyanezt teszi most is” – mondta a TASR-nek Bugár.

Azt is hangsúlyozta, a Hídnak a közös pártprojektben is meg kell őriznie multietnikus jellegét, és nagyra értékelte, hogy a Híd és az MKP képes a megegyezésre. „De nem engedhetik meg, hogy valamiféle Összefogás, nem létező pártstruktúrákkal, elkezdi szétverni azt, amiben már megállapodtak” – tette hozzá.

Bugár kizárta, hogy visszatér a politikába, végleg befejezettnek tekinti politikai pályafutását. Ha esetleg lesz rá igény, a véleményét, tanácsait elmondja. „Ha valaki megkeres, ha kíváncsi a véleményemre, akár a Híddal, akár az MKP-val kapcsolatban, elmondom, én mit tennék. De ez már az ő felelősségük” - válaszolta a TASR kérdésére Bugár.

