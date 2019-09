Bugár Károly: "Nem adhatjuk fel magyar képviseletünket, érdekeinket, jövőnket csak azért, mert csalódtunk"

Véleményem szerint az év meghatározó eseménye a Kuciak-gyilkosság volt, majd az azt követő időszak, amiben arról volt szó, hogy a Smer-SD-SNS-MOST-Híd alkotta kormánykoalíció megbukhat. Ekkor jött az a pillanat, hogy írtam Simon Zsolt független képviselőnek, és felvetettem előtte, hogy mit szólna, ha ő és számos fiatal, a politikában ismeretlen arc alapítanánk egy új pártot, ami, a történtek után, méltó képviseletet kínálna a felvidéki magyaroknak. Ő akkor azt felelte, hogy nincs rá mód, mert a Híd bedönti a kormányt és új időszak kezdődik a szlovák politikai életben. Erre mégsem került sor, hiszen tudjuk, a kormánykoalíció legkisebb pártjában az elnök úr talált egy harmadik, mindent áthidaló mondatot.

Mikor ez megtörtént, tehát nem bukott meg a kormány, felhívott Simon Zsolt és azt mondta, most van itt a pillanat, hogy dolgozni kezdjünk a felvidéki magyarokért. Megkért, hogy beszéljek másokkal is, akik úgy érzik, hogy valamit tenniük kell. Minden különösebb szószaporítás nélkül kezdett gyűlni és létszámilag gyarapodni a csapat. Majd találkozók keretében, ahol az ország más-más pontjairól érkező fiatal és új arcok is megjelentek, körvonalazódott és kirajzolódott minden. Ezen találkozók keretében egyeztünk meg abban, hogy életre hívjuk a Magyar Fórum pártot. Azt a Magyar Fórumot, amit azért dolgozik, hogy a felvidéki magyaroknak méltó képviseletük legyen a szlovák parlamentben. És ami ehhez hasonlóan fontos szempontként merült fel már a legelején, hogy elinduljon a politikusok generációváltásának folyamata.

Tetszik vagy sem, a magyar politikai képviselet mindannyiunk életét, jövőjének alakulását befolyásolja. Nem adhatjuk fel magyar képviseletünket, érdekeinket, jövőnket csak azért, mert csalódtunk. Közös felelősségünk az új képviselet létrehozása, amibe beletartozik a társadalmi önszerveződés folyamatának elősegítése is, hogy ezzel szintúgy segítsük magyar közösségként való hosszú távú magmaradásunkat. A magyar szavazatok dönteni tudnak a kormány irányáról, arról, hogy milyen jövő elé nézzünk. Jövőnket senki kedvéért vagy érdekéért nem adhatjuk fel. A szlovák pártok meg majd úgyis mindent elkövetnek, hogy magyar szavazatokat gyűjtsenek be, azt persze nekünk kell eldöntenünk, hogy ezt akarjuk-e vagy nem.

Üzenem minden tenni akaró embernek, a Magyar Fórum ajtaja mindenki előtt nyitva áll.

Én a politikában arra kívánok törekedni, hogy a Csallóközben, szűkebb pátriámban, a dunaszerdahelyi járásban (és persze mindenhol máshol is), az ott lakó polgárokkal – fiatalokkal és idősekkel egyaránt – ne csupán szép szavak mentén foglalkozzanak. Nagyon fontosnak tartom, hogy az egészséges nemzedékek neveléséhez minél szélesebb körű sportolási lehetőségeket teremtsünk, hogy támogassuk a sportszervezeteket, mindent, ami az egészséges életmóddal összefügg.

Az itt leírt és vázolt érdekképviseletből az MKP-t sem szeretnénk és lehet kizárni, sőt, együtt kellene dolgoznunk, hogy a magyar érdekképviselet minél szilárdabb és átfogóbb legyen, ne csak most, hanem a jövőben, hosszútávon is.

Magyar vagyok, és számomra nem mindegy, hogy a 2020-as választások után lesz-e magyar parlamenti képviseletünk a törvényhozásban vagy nem lesz. Biztosítani szeretnénk, hogy a magyar szavazatok nem fognak a politika rossz – Smer-SD, SNS, Kotleba-párt – oldalára állni. Az adott szó kötelez bennünket.

