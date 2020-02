Bugár a legkarizmatikusabb gonosztevőnek is elmondja, ki az, akivel nem paktál le (VIDEÓ)

Talán hinni lehet Sith nagyúrnak, hiszen - ahogy vallja - nem politikus ő. Azt mondja, csökkenni fog a munkanélküliség és növekedni a biztonság, meg a fiatal családok támogatása. Kisebbek lennének az adók, nagyobbak a jövedelmek, ingyen lenne az utazás, meg a kuglóf is. (Ez utóbbira igen nagy igény is mutatkozik.) A nagyobb hitelesség kedvéért még magyarul is megszólal a látszólag koronavírussal küszködő gonosz nagyúr, egy kopasz klingonra hivatkozva valami közös izét is idéz.

Még szerencse, hogy a sok sületlenségnek Bugár Béla véget vet, aki felelősségteljes hozzáállást képvisel. Ez látszólag székbe rogyasztja a félelmetes akusztikájú kegyetlen harcost, aki már csak egyetlen dologra kíváncsi: arra, hogy a Híd koalícióra lépne-e a Smerrel. Napvilágra kerül, most már tényleg nem lehet erről szó.

Azt már nem látni, a derék Darthot ez a határozottság mennyire sokkolja, netán halálos sebet kap-e. Így aztán az sem derül ki, rokoni szálak szövik-e át a kettejük viszonyát. Nyitva marad a kérdés is, ebben a történetben ki kinek az apja.

De ez nem is annyira kardinális téme. Annyi a lényeg, hogy egyensúly kell az Erőbe. Február 29-én az erő legyen velünk, meg a józanság.

