Bugár már nem tudja elképzelni, hogy együttműködjenek a Smerrel a választások után

A Híd elnöke mára egyre kevésbé tudja elképzelni, hogy a Smerrel működjenek együtt a 2020-as parlamenti választások után is.

Bugár Béla az RTVS vasárnapi politikai műsorában arról beszélt, hogy már nem tudja elképzelni a Smerrel való együttműködést a választások után. Emellett Igor Matovičot egyenesen elfogadhatatlannak tartja, az OĽaNO többi képviselőjével viszont nincs problémája.

A műsorban Martin Klus (SaS) volt Bugár vitapartnere, aki szerint nem kizárt, hogy az Smer, az SNS és a Kotleba-féle ĽSNS csendes koalíciót alapítanának. Klus kizárta annak lehetőségét, hogy az SaS kommunikáljon Kotlebával, ellentétben a Smerrel és az SNS-szel.

A Denník N által a napokban nyilvánosságra hozott videofelvétel kapcsán, amelyen Ján Počiatek egykori Smeres miniszter Dobroslav Trnka főügyésszel egyeztet az igazságszolgáltatás akadályozásáról, Bugár elmondta, szerinte egyiküknek sem kéne szabadlábon lenniük, de egyúttal azt is hozzátette, hogy ez csak az ő véleménye, az ügyet pedig ki kell vizsgálni.

A műsorban kijelentette, ha a soron következő parlamenti választások után a Híd nem jut be a parlamentbe, fennáll a veszélye, hogy jelentősen romlani fognak a szlovák-magyar kapcsolatok, amiről szerinte a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor is tehet. „Bennünket nem irányít Orbán, és nem is fog” – jelentette ki a műsorban.

Klus arra is felhívta a figyelmet, hogy több szlovák párt listáján is megjelennek magyarok, Bugár szerint azonban a PS/Spolu magyar platformja például egyenesen katasztrófa.



(TASR)