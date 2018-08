Bugár: Más államfő lennék, mint Kiska

„Vegyük például Kiska államfőnek a vietnami ügyével kapcsolatos legutóbbi kijelentését akár a Pohoda fesztiválon, akár most. Egyes kijelentéseivel olyat tesz, amit én soha nem tennék. Nagyon könnyű ártani Szlovákia érdekeinek” – mondta a Tablet.TV műsorában Bugár.

„Beszéljünk a tényekről, és ne találjunk ki történeteket! Ezzel mások foglalkoznak ebben az országban – politikusok és sok újságíró is” – jegyezte meg Bugár, aki szerint nem voltak helyénvalók az államfő kijelentései, és abban az esetben, ha nem igazolódik be, hogy a szlovák intézmények tudatosan részt vettek az emberrablásban, akkor elnézést kellene kérnie.

Bugár megismételte: ha bebizonyosodik, hogy Szlovákia tudatosan részt vett az emberrablásban, akkor a Híd tudja, hogy mit kell tennie, és kilép a kormánykoalícióból. „De ha ez nincs így, és a főügyészség bebizonyítja, hogy az egyik napilapban megjelent információk nem igazak, akkor abban a pillanatban nagyon keményen fogom követelni, hogy mindenki – az elnöktől kezdve, az ellenzéken keresztül, egészen az újságírókig -, aki ezt az információt terjesztette, és ezt száz százalékos információként kezelte, kérjen elnézést azért, hogy ártott a Szlovák Köztársaság érdekeinek” – jelentette ki Bugár.

Hangsúlyozta: egyelőre csak feltevéseink vannak, a tényeket pedig csak a nyomozás derítheti ki. „Sok a kérdőjel, és ezekre nem a politikusoknak és az újságíróknak kell keresnie a választ. Az újságíróknak érdeklődniük kell, de nem avatkozhatnak bele az esetbe. Ha nincsenek konkrét bizonyítékaik, akkor nem tehetnek állításokat arról, hogy az eset hogyan történt. Mert ez veszélyes dolog.”

Hozzátette: ha bebizonyosodik, hogy a vietnami titkosszolgálat elrabolt egy vietnami állampolgárt az Európai Unió területéről, és ehhez egy szlovák kormánygépet is felhasznált, akkor ennek komoly következményei lesznek a Vietnammal való kapcsolatainkra nézve.

„Ez mindig a delegáció tagjainak - főleg a vezetőnek - a felelőssége. El tudja képzelni, hogy minden külföldi vendégünket, aki idejön – minisztert, kormányfőt - egyesével ellenőriznénk? Ez sehol sem működik így. Egy bizonyos szintű bizalommal kell kezelni a látogatást, és ez az ő felelősségük is. Ha kiderül, hogy emberrablás történt, akkor a Külügyminisztériumnak ki kellene utasítania a vietnami nagykövetet Szlovákiából” – mondta Bugár.

Hozzátette: megszokott dolog, ha a delegáció tagjainak a száma megváltozik az út során. „Velünk is többször megtörténik, hogy mondjuk öten megyünk egy látogatásra, és ennél többen jövünk vissza, mert például a nagykövetségről is hozunk valakit” – mondta.

Szlovákia szerinte eddig is együttműködött a németekkel az emberrablási ügy kapcsán, de mostanra az itteni nyomozás is elindult. „Azért nyomoznak nálunk, mert az illető napilapban más információk is megjelentek. Mikor a németek nyomoztak, más miatt nyomoztak. Nem voltak ezek az információk. A németországi főügyész is azt mondta, hogy nem tud arról, hogy Szlovákiát terhelő információk kerültek volna napvilágra” – emlékeztetett Bugár.

Az egyik ok, ami miatt indulni akar a köztársaságielnök-választáson, hogy szeretné felajánlani azokat a tapasztalatait, amelyeket a politikában töltött csaknem 30 éve alatt szerzett, illetve azt a képességét, hogy felülnézetből tudja kezelni a dolgokat, mert ez szerinte hiányzik a jelenlegi államfőből.

Bugár szerint ez a jelenlegi emberrablási ügy kapcsán is megmutatkozott, és Ján Kuciak újságíró és barátnője, Martina Kušnírová meggyilkolása idején is.

„Ján Kuciak és jegyesének a meggyilkolása után minden parlamenti párt elnökét egy asztalhoz ültettem volna, hogy bemutassam a saját nézőpontomat arról, hogy hogyan kellene közvetítenünk az ügyet, hogy ebből egyesek ne kovácsolhassanak politikai előnyöket” – magyarázta Bugár.

Szlovákiában szerinte erősödik a jobb- és baloldal közötti ellentét, és az elnök feladata lenne ezt enyhíteni.

„De ki mondhatná el rajtam és talán kicsit Mikloškón kívül, hogy mindkét oldallal együttműködött, mindkét oldalt ismeri, és tudja, hogyan kell felülnézetből kezelni a dolgokat? Ki mondhatja el magáról, hogy enyhített a szlovák-magyar ellentéten? Ez alatt a 29 év alatt sok tapasztalatot szereztem, amelyeket hasznosítani lehetne” – érvelt Bugár.

Bugár polgári jelöltként akar indulni az elnökválasztáson. „Gyűjtik az aláírásokat, sőt úgy tudom, hogy már elegendő gyűlt össze. De még folytatódik a gyűjtés” – mondta.

A kampányát pénzadományokból, saját pénzből és a Híd anyagi hozzájárulásából akarja finanszírozni egy átlátható bankszámlán keresztül.

Az önkormányzati választásokon a Híd növelni akarja azoknak a polgármestereknek a számát, akiket a párt támogat. „Meglátjuk, hogy ez sikerül-e. A politikai helyzet olyan, hogy a hagyományos politikai pártoknak lassan senki sem akar hinni. De mikor az emberek rájönnek – mint például a megyei választások után -, hogy ez hogyan működik az ún. függetlenekkel, akkor jó képet kapnak arról, hogy azok mitől is függetlenek, és mit is jelent ez az adott régió számára” – mondta.

A Híd minden régióban az adott helyzetnek megfelelően lép koalícióra. Csak az ĽSNS-szel zárták ki az együttműködést.

Azzal kapcsolatban, hogy a Híd ezeken a választásokon sem egyezett meg az MKP-val, Bugár azt mondta, hogy a problémát a helyi szintű ellenségeskedés okozza.

"Azt gondolom, hogy ezek elsősorban személyes dolgok. Nem is annyira a két párt vezetősége vagy ezek elnökei között, mint regionális szinten. Sajnos, a helyi és regionális szinten való gyűlölködés meggátolja az együttműködést. És ha a politikai párt vezetősége nem jelzi az együttműködés igényét, akkor ebből semmi sem lesz" – zárta Bugár.

(TASR)