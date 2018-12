Bugár szerint piszkálódás folyik minisztere ellen, akinek hiteles válaszokat kell adnia

Amennyiben "előjön ismét egy állítás, arra újra hiteles választ kell adni. Ha az nem lesz szavahihető, ha például én nem hiszem el, akkor senki sem fogja elhinni" - így reagált a Híd elnöke portálunknak arra az Aktuality.sk által kedden megírt cikkel kapcsolatban, amelyre Gál még aznap válaszolt, és amely ügynek a szálai Zsigárdra és Vágfarkasdra vezetnek.

Dél-Szlovákiában élnek olyan vállalkozók, akik életmódja hasonlatos az egykori zempléni kiskirályként ismert vállalkozóéhoz, Mikuláš Vareháéhoz - ezzel a felütéssel indít a szlovák hírportál beszámolója, amelyik pontokba veszi, mit érdemes tudni erről a gázolajos és lovardás érintettsége miatt "szlovákiai Texas" megjelöléssel is illetett esetről.

- az érintett dél-szlovákiai üzletemberek üzemanyaggal kereskedtek

- bár a bizniszük jellemzően adótartozással zárult, az érintettek komoly vagyonnal rendelkeznek

- mivel az adóhatóságok elutasították az áfa-visszatérítési igényüket, azok beperelték az adóhivatalt

- a bíróságon az egyik ilyen céget a jelenlegi igazságügyi miniszter irodája képviselte

Az írás szerint a Zsigárdon élő egyik családnak szemlátomást jól megy a sora, fogathajtó versenyeket szervez ranch-ükön és a helyi fociklubot is támogatják. A rejtélyt, hogy miből futja minderre, ha hasznot alig hoznak a cégeik, feloldják azok a bírósági határozatok, amelyekben szó esik az adósságba süllyedő és korábban a családhoz tartozó Kolo-Kompanyról. Amíg ez a társaság az övék volt, addig a pénzügyőrség szerint fiktíven gázolajat adott el a szomszédos vágfarkasdi székhellyel működő Jopi Trade nevezetű cégnek is. Az adóhatóság emberei ellenőrzést végeztek és - egyebek mellett a hiányzó szállítólevelek miatt is - azzal gyanúsították meg a zsigárdi társaságot, csak papíron léteztek ezek az olajos ügyletek.

Az említett farkasdi céget Gál Gábor irodája képviselte az adóhivatal elleni ügyben, hogy a hatóság törölje el a százezres nagyságrendű adóhátralékra vonatkozó határozatát. A bíróság végül annak a Jopi Trade-nek a javára döntött, amelyik az írás szerint Csehországban is belekeveredett egy simlis ügybe. Olyanba, amelyikben szintén szerepelnek adóvisszatérítések és a mifelénk "fehér ló"-nak is nevezett strómanok is.

Gál elutasítja a sajtóban megjelent állításokat, miszerint ügyvédként az állítólagos adócsalók oldalán lett volna. "2004-től dolgozom ügyvédként, több száz ügyfelem volt. Nem az a fontos, kinek az ügyében jártam el, hanem az, hogy a törvénynek megfelelően végeztem a dolgomat. Ha gyilkosokat képviselnék, akkor is ez a helyzet. Ilyen az ügyvéd szakmája, nem azonosul az ügyfelével. Az a feladatom, hogy a perben szereplő jogait képviseljem" - nyilatkozta szerdán a szaktárca hidas irányítója.

"Társasági, esetenként közigazgatási jogi kérdésekben közreműködtünk a tárgyalt céggel. A Jopi Trade társaságnak néhány év alatt összesen vagy 13 ezer eurónyi számlát állítottunk ki, tehát nem beszélhetünk "nagy ügyfélről". Azt azonban leszögezem, abban az esetben,

ha valamelyik ügyfelünknek gondja akad a törvénnyel, és annak büntetőjogi következményei lesznek, ezektől az esetektől automatikusan megválunk. Miután felfüggesztettem az ügyvédi tevékenységemet, más ügyvédeknek adtam át az ügyfeleimet, beleértve a nevezett céget is.

2017-ben 8,5 ezer eurót számláztunk ki nekik, ami 1 százalékát teszi ki az irodám évi teljes bevételének."

Bugár szerint

egyesek piszkálódnak az igazságügyi tárcán belül, akiknek nem tetszik pár személyi változás, és ezért tovább folytathatják a miniszter elleni lejáratást. A parlament alelnöke úgy véli, a pártjabeli miniszternek az a dolga, hogy a felmerülő kérdésekre hitelesen tudjon magyarázatot adni. "Gál Gábor hihetően megmagyarázta" az egész helyzetet, tehát "nincs ügy" - vélekedik a pártelnök.

Azt Bugár egyelőre nem kívánja firtatni, kit ismer Gál a cikkben szereplő cégek képviselői közül. Ellenkező esetben "mást se fogok csinálni, csak azt vizsgálhatnám, ki kivel volt kapcsolatban." Ez nem az én feladatom - szögezte le Bugár. Gál ügyvédi irodájanak dolga az volt, hogy felvállaljon ügyeket, ez esetben 8 ezer eurós üzletről volt szó, amelynek minden vonatkozását meg kell tudni hitelt érdemlően magyarázni - vélekedik Gál pártbéli főnöke.

