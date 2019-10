Bugárék szerint az Összefogás bomlasztást kínál, a Híd tárgyalásra hívja az MKP-t

Híd elnöksége kedden este úgy döntött, hogy az Összefogás mozgalomal nem folytatja tovább a tárgyalásokat. Erre szerdán reagált a belügyminisztériumban bejegyzésre váró tömörülés, megnevezve azokat a személyeket, akiket a Hídból alapból nemkívánatosnak tartott. Aztán legutoljára Bugárék is elmondták a magukét, és kiderült, tárgyalnának az MKP-vel. Ilyen politikai mozgolódást a házunk táján már régen tapasztalhattunk.

Az Összefogás tudomásul vette a "Híd elnökségének tegnapi döntését, mellyel nemet mondott a magyar-magyar együttműködésre. Sajnáljunk, hogy őszinte kínálatunk süket fülekre talált, mivel az elmúlt egy évben a választók számtalanszor megüzenték: külön indulva egyik párt sem lehet sikeres." - nyilatkozta a mozgalom arra, hogy a Bugár Béla vezette párt befejezte a tárgyalásokat velük.

Az elutasító válasz fényében az Összefogás értetlenül áll a Híd aktuális felvetése előtt: "egy elnökségi ülésen belül elutasítja a választási párt listáján való indulást és ugyanakkor arról értekezik, hogy mégis egy választási párt listáján indulna más pártokkal együtt."

A mozgalom azt írja, a "múlt pénteki tárgyaláson felajánlotta listáját a közös indulásra, valamint a részvételt a mozgalom struktúráiban, hogy minden résztvevő párt garanciákat kaphasson. Elmondtuk viszont azt is, hogy az együttműködés csak akkor lehet őszinte és sikeres, ha a közös magyar lista nem tartalmaz megosztó politikusokat."

Most már azt is tudni, a mozgalom Bugáron kívül kiket tart nemkívánatosnak: "A Hídnak három személy esetében jeleztük, hogy részvételük a közös listán akadályokba ütközik. Bastrnák Tibort frakcióvezetőként teljes felelősség terheli a tavaszi himnuszbotrányért, amiért a mai napig nem vonták le a politikai felelősséget. Jakab Elemér pedig a mai napig nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy ukrán diplomáját saját tudásával és szorgalmával szerezte – ehhez hasonló ügyben kellett távoznia a közelmúltban a magyar államfőnek vagy a román miniszterelnöknek és kellett volna távoznia Andrej Danko házelnöknek is. Az ő szereplésük egy választási listán a magyar választók megvezetését, a megújulás lehetőségének karikatúrává változtatását jelentené."

Az említettek mellett jelezték a Híd elnökének is, "hogy a közös siker érdekében komoly személyes döntést kell hoznia, amire nyár végi nyilatkozatai alapján készen állt. Az országos szinten és a magyar választók által is az egyik legelutasítottabb politikussá vált Bugár Bélától így nem kértünk mást, mint amit saját maga is felismert és vállalt augusztusban."

Portálunk megkérdezte az Összefogás egyik frontemberét, hogy a hidas "fekete listás" politikusok után mikor lehet megtudni, a mozgalom szerint kik az MKP nemkívánatos személyei. Mózes Szabolcs elmondta, a Híddal is úgy voltak megegyezve, hogy megvárják a döntésüket. Az MKP-val viszont még zajlanak az egyeztetések, csütörtökön lesz egy újabb tárgyalási forduló.

A Hídban közben szintén átfutották az összefogásosok ma délutáni közleményét, és azzal összefüggésben leszögezték: "A Híd Országos Tanácsa a koalícióra és a koalícióról szóló tárgyalásokon megfogalmazott feltételekre mondott nemet. Az erős érdekképviselet biztosítása érdekében folytatott együtt gondolkodás azonban folytatódott. Ennek ebben a pillanatban két lehetséges módja van, a Híd elnöke az elmúlt napokban ezeket vázolta. Bugár Béla megjegyezte, „A múlt heti Összefogással való találkozó során megértettem, hogy az, amit ezek a fiatalemberek kínálnak, nem összefogás, hanem bomlasztás. Ha így folytatjuk, a szlovákiai magyarság politikai képviselet nélkül marad.“ A Híd vezetősége ezért úgy döntött, hogy ismét tárgyalásra hívja az MKP képviselőit.

(sp)