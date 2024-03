Bugárnál is gyengébben szerepelt a választáson Forró - felajánlotta ugyan a lemondását, de a Szövetség nem fogadta el

A leggyengébb eredményt érte el Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke az eddigi magyar jelöltek közül szombaton, a köztársaságielnök-választás első fordulóján. Forrónál még Bugár Béla, a Híd jelöltje is többet kapott néhány szavazattal 2019-ben, Bárdos Gyula, az MKP 2014-es jelöltje pedig harmadával több voksot szerzett. Forró felajánlotta lemondását a párt elnöki posztjáról, de az elnökség ezt nem fogadta el. A Szövetség tárgyalni akar Peter Pellegrinivel és Ivan Korčokkal is, de Pellegrinivel kezdik, és Korčokig talán el sem jutnak. Gyimesi már folytatta a Korčok elleni kampányát.

Forró Krisztián 2,90 százalékos támogatással, 65 588 szavazattal a negyedik helyen végzett a köztársaságielnök-választás első fordulójában, ami a negyedik helyre volt elég. A Magyar Szövetség elnöke előzetesen 4 százalék fölötti eredménnyel lett volna elégedett, a 2,9 százalékos támogatottság a korábbi magyar elnökjelöltekkel összehasonlítva is viszonylag gyenge eredmény.

Magyar jelölt eddig két alkalommal indult az államfőválasztáson, 2014-ben Bárdos Gyula volt az MKP jelöltje, ő 5,1 százalékot és 97 ezer szavazatot kapott, pedig az akkor még erős Híd a KDH jelöltjét, Pavol Hrušovskýt támogatta.

2019-ben Bugár Béla pártelnök volt a Híd jelöltje, ő 3,1 százalékot, és Forrónál ezerrel több voksot – 66 667 – ért el, miközben a választási részvétel 48 százalékos volt.

A 2019-es választáson az MKP Menyhárt Józsefet, a párt akkori elnökét indította, de Menyhárt néhány héttel a voksolás előtt visszalépett, így Bugár ugyancsak egyedüli magyar jelöltként versenyzett.

Forró is gyengének tartja az eredményt.

„Jobb eredményre számítottunk, ugyanakkor azt a célt részben elértük, hogy láttassuk a felvidéki magyarságot – mondta a Paraméternek Forró. – Mindkét tovább jutott jelölt üzent a magyar kisebbségnek, ebből a szempontból sikerült megmutatnunk, hogy itt vagyunk, és vannak számunkra fontos kérdések.”

Forró felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

Forró a választás éjszakáján felajánlotta lemondását a pártelnöki posztról, de ezt az elnökség nem fogadta el.

„Felelősségteljesen álltam ehhez a kérdéshez, az éjszakai eredmény után felajánlottam a lemondásomat, most olyan döntés született, hogy az európai parlamenti választásig nincs személycsere a párt vezetésében” – tájékoztatott Forró.

Azt nem erősítette meg, hogy egy újabb kudarc után távozik-e a pártelnöki posztról. „A cél az, hogy mindenképpen legyen képviseletünk az Európai Parlamentben” – tért ki a kérdés elől Forró. Az EP-választáson ugyancsak 5 százalékos a választási küszöb, 2019-ben az MKP mintegy 400 szavazattal maradt le a mandátumról.

A kudarc okait elemzik

A gyenge eredmény okait a következő hetekben vizsgálja majd a Magyar Szövetség. „Településekre lebontva nézzük majd meg az eredményt a következő napokban” – magyarázta Forró. Arról érdemben nem nyilatkozott, hogy mennyire érezte maga mögött a pártot a kampány során.

„A jelölésemet az elnökség minden tagja támogatta, a kongresszus szintén támogatta indulásomat” – részletezte Forró.

A kampányról azonban nem beszélt, a közösségi médiában elsősorban a választás előtti napokban lehetett érezi bizonyos támogatást a párt vezetése részéről, az elnökség egyes tagjai, például Gyimesi György alelnök inkább Ivan Korčok befeketítésével volt elfoglalva.

„Minden kampány még erősebb, a következő napokban ennek a kiértékelésével fogunk foglalkozni” – mondta Forró.

Forró többször is a magyarság erejének a megmérettetésének nevezte az elnökválasztást, úgy állította be, mintha a rá leadott szavazatok a magyar kisebbség erejét is tükröznék. „Jobb eredményre számítottunk, az értékelés során majd ezt is figyelembe vesszük” – mondta Forró.

Az eredményt Mózes Szabolcs, a Szövetség elnökségi tagja szerint is alaposan elemezni kell.

„Az eredmény csalódást keltő, az okokat ki kell elemezni. De valóságosan és alaposan, nem mint a parlamenti választás után” – írta Mózes egyik bejegyzésében.

Talán mindkét jelölttel tárgyalni fognak

Az első forduló eredményeinek ismeretében Ivan Korčok és Peter Pellegrini is jelezte, hogy készek tárgyalni Forró Krisztiánnal és a Magyar Szövetséggel az esetleges támogatásról. Forró elsősorban Pellegrinivel akar tárgyalni.

„Az elnökség éjszaka úgy döntött, hogy az első tárgyalásra Peter Pellegrinivel kerül sor” – tájékoztatott Forró. Azt azonban nem tudta megmondani, hogy lesz-e tárgyalás Ivan Korčokkal is. „Az első tárgyalás után meglátjuk, hogy tárgyalunk-e Ivan Korčokkal” – mondta Forró.

Gyimesi György, a Szövetség alelnöke a választás másnapján már arról posztolt az egyik közösségi médiában, hogy Korčok „magyargyűlölő”, és feltette a kérdést Forró Krisztiánnak, hogy miért nem támogatja Peter Pellegrinit. Úgy tűnik azonban, hogy Gyimesi nyitott kapukat dönget.

„Én is többször elmondtam, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy a felvidéki magyarság tudná támogatni Ivan Korčokot, ezt én magam sem tudom elképzelni, de majd meglátjuk” – mondta Forró.

Nem érzi úgy, hogy más mércével mérik Pellegrinit és Korčokot: azt nem tartja problémának, hogy Pellegrini megszavazta az állampolgársági törvény szigorítását, de azt igen, hogy az előző kormány idején, amikor Korčok külügyminiszter volt, csak kismértékben enyhítettek rajta.

Mózes Szabolcs óvatosabban nyilatkozik, szerinte ők nyitottak az egyeztetésekre mindkét jelölttel.

„Hogy kit támogat, támogat-e valakit a Magyar Szövetség, az a következő napokban fog eldőlni – írta Mózes. – És elsősorban a továbbjutó jelölteken fog múlni. Eddig semmit sem kínáltak a magyar választóknak, rajtuk múlik, hogy változtatnak-e ezen.”

