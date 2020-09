Bukovszky László: vasárnapig mindenki kipróbálhatja, hogyan kell kitölteni a népszámlálási ívet; mi megmutatjuk mire kell válaszolni

2021. február 15. és március 31. között újra népszámlálást tartunk Szlovákiában. Ezúttal azonban csak elektronikusan lesz majd kitölthető a népszámlálási ív, most vasárnapig, vagyis szeptember 27-ig viszont ki lehet próbálni, hogy hogyan működik a rendszer. A népszámlálási ív kitölthető magyarul is, Bukovszky László (Híd) kisebbségi ügyi biztos mindenkit arra biztat, hogy próbálja ki.

Fotó: TASR

Vasárnapig még ki lehet próbálni a népszámlálási ív kitöltését, a Statisztikai Hivatal honlapján. Mi a céljuk ezzel a próbával?

A népszámlálás számunkra legérdekesebb része az etnicitásra és az identitásra vonatkozó kérdések, de ennek a próbaüzemnek elsősorban az a célja, hogy mindenki próbálja ki az új rendszert, hiszen most első alkalommal teljesen elektronikusan zajlik majd a népszámlálás. A cél tehát az, hogy senkit se érjen váratlanul ez a helyzet. A kisebbségek szempontjából fontos az is, hogy az identitással három kérdés is foglalkozik, tehát ebből a szempontból is jó, ha a kisebbségekhez tartozók kipróbálják a népszámlálási ív kitöltését, hogy ez ne érje őket váratlanul, amikor február 15-e után élesben találkoznak majd vele. Megnézhetik azt is, hogy érthetőek-e az egyes kérdéseknél lévő magyarázatok.

Felhívás magyarul a Statisztikai Hivatal honlapján (Fotó: Paraméter)

A népszámlálási ívet tehát csak elektronikusan lehet majd kitölteni február 15-e után is, amikor élesben folyik majd a lakosság összeszámolása?

Igen, kizárólag csak elektronikusan.

És akinek ehhez nincsenek meg az eszközei, nincs számítógépe, internetkapcsolata?

Az önkormányzatok kötelesek biztosítani a hozzáférést mindenki számára. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok kötelesek kialakítani olyan pontokat, ahol ezt bárki megteheti. Emellett lesznek úgynevezett mozgó számlálóbiztosok is, akik majd felkeresik azokat a lakosokat, akik nem tudják egyedül kitölteni az ívet vagy azért mert nincsenek meg hozzá az eszközeik, vagy mert az egészségi állapotuk ezt nem is tenné lehetővé.

A népszámlálásban csak 18 éven felüliek vehetnek részt?

Igen. Mi október közepétől folyamatosan tájékoztatunk majd a népszámlálásról, az első lépésben a gyakori kérdésekre adott válaszokat jelentetjük meg magyarul is, a Statisztikai Hivatallal egyeztetve. Van egy olyan megállapodásunk is a Statisztikai Hivatallal, hogy ők is átvehetik tőlünk ezt az anyagot.

Aki most kipróbálja a népszámlálást, vagyis kitölti az ívet, az februárban újra kitöltheti?

Természetesen, ez most csak egy próba, a valódi népszámlálás februárban kezdődik.

Viszont akkor is ugyanúgy kell majd eljárnia, mint most, a bejelentkezéstől a válaszok kitöltéséig?

Igen, ami kicsit változhat, azok az egyes kérdésekhez fűzött magyarázatok lehetnek, például a nemzetiségre és az egyéb nemzetiségre vonatkozó magyarázat most még teljesen azonos. Én kérni fogom, hogy használjuk a mi általunk kidolgozott magyarázatot, amely kicsit jobban közelebb hozza a második nemzetiségre vonatkozó kérdést.

Arról van szó, hogy mindenki megjelölhet két nemzetiséget is, vallhatja magát egyszerre magyarnak és szlováknak is, vagy magyarnak és romának.

Igen, de ez egy választható lehetőség. Nem kötelező, mindenki eldöntheti, hogy él-e vele. Ez két külön kérdés, nem kötelező rá válaszolni.

A népszámlálás anonim, vagyis a megadott adatok nem kapcsolhatóak a kitöltőhöz?

Igen, teljesen anonim. A mi kampányunk egyik célja – amellett, hogy hangsúlyozzuk és elmagyarázzuk az identitásra vonatkozó kérdéseket –, hogy óvatosan kezeljenek mindenféle esetleges álhírt, ne higgyenek annak, hogy a kérdőívben megadott válaszaikkal bárki visszaélhet. A Statisztikai Hivatal kampánya is a rendszer megbízhatóságára és a minél nagyobb részvételre összpontosít majd. A mi célunk is az, hogy csökkentsük azok arányát, akik nem adtak meg nemzetiséget. Ez legutóbb 7 százalék volt.

A népszámlálási kérdőív meglepően rövid, mindössze 13 kérdésből áll, egyáltalán nem érdeklődnek például a vagyoni viszonyokról, nem kérdezik, kinek van kocsija, hűtőgépe, milyen lakásban lakik stb.

Igen, a Statisztikai Hivatal is igyekezett reagálni arra a negatív közhangulatra, ami 10 évvel ezelőtt kialakult, amikor felmerültek olyan félelmek, hogy az állam a vagyoni helyzetét akarja vizsgálni a válaszadónak.

Ezt a kérdőívet kell majd kitölteni februárban is (Fotó: Paraméter)

Októberben önök is indítanak kampányt a népszavazással kapcsolatban. Annak mi lesz a célja?

Elsősorban a kisebbségek nyelvén adunk majd tájékoztatást magáról a népszavazásról, a kérdőív kitöltésével kapcsolatos tudnivalókról. Készítünk többféle szórólapot is, amelyek célja a részvételre való buzdítás. A legfontosabb cél, hogy a kisebbségekhez tartozók közül is minél többen vegyenek részt. Több szempontból is fontos, hogy a népszámlálás eredményei kapcsolódnak bizonyos kisebbségi jogok érvényesítéséhez, elég, ha csak a nyelvi jogokra gondolunk, vagy a falutáblákra, amelyeket csak bizonyos lakosságarány felett kell kitenni a kisebbség nyelvén is. De említhetném a kisebbségi kulturális támogatásokra szánt összeget is, ahol szintén fontos az adott kisebbség számaránya.

Lajos P. János