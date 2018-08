Bulvár a parlamentben: Bugár egy harcos, aki férjhez készül adni a kislányát

„Amikor jöttem, teljesen lámpalázas voltam, hiszen azt nagyjából tudjuk, hogy a képviselőktől milyen témákra számíthatunk. A gyerekek azonban közvetlenebbek, így ez egy nagyon kellemes beszélgetés volt” – jelentette ki Peter Pellegrini kormányfő. Szerinte a gyerkőcök nagyon jól fel voltak készülve. „Több kérdésben visszaköszöntek a gyakorlati tapasztalatok, ezek olyan kérdések voltak, amelyek a szüleiket is foglalkoztatják, és ez tetszett nekem” – fejtette ki a miniszterelnök. Úgy véli, a kérdések több olyan felvetést is tartalmaztak, melyekkel érdemes lenne tovább foglalkozni.

A gyerekek a kormányfő fizetésére is rákérdeztek. Pellegrini elismerte, hogy a szlovákiai átlagfizetéshez képest elég sokat keres. „Megközelítőleg 3200 euró nettó összegről van szó” – árulta el. Rámutatott ugyanakkor, hogy az állami cégek menedzserei többet keresnek, és kisebb a felelősségük. „Én azonban nem panaszkodom” – hangsúlyozta a kormányfő.

A nevulók kérdeztek Peter Gajdoš védelmi minisztertől és Andra Kalavská egészségügy-minisztertől is. Matúš azt kérdezte, miért fektetünk pénzt a hadseregbe, ha nincsenek orvosok és egészségügyi nővérek. Gajdoš válaszában a hadsereg szükségességét és honvédelmi funkcióját hangsúlyozta, Kalavská pedig aláhúzta, hogy jobb kórházakat és színvonalasabb egészségügyi ellátást szeretne biztosítani a pácienseknek, ezért dolgozik.

A minisztereken kívül Bugár Béla is válaszolt a gyerekek kérdésire. Az egyik leány arra volt kíváncsi, mit fog tenni, ha nem ő nyeri meg az elnökválasztást és a Híd is kiesik a parlamentből. „Néhányan örülnének, de én mindent megteszek azért, hogy ez ne történjen meg” – jelentette ki Bugár. Hozzátette: nem fél semmitől, és tiszteletben fogja tartani az emberek döntését. „Harcos vagyok, végig harcolni fogok és remélem, hogy nem veszítek” – jegyezte meg. Ha ez mégis bekövetkezne, akkor is lenne mit csinálnia. „Van kertem, állataim, jó családom, és éppen férjhez készülök adni a kislányomat, szóval mindig van mit csinálnom" - fűzte hozzá. Bugár és Pellegrini azt is elmagyarázták a gyerekeknek, hogy nem teljesen igaz az az állítás, miszerint a miniszterek és a képviselők nyáron nem dolgoznak.

A fiatalokat az is érdekelte, hogy a miniszterek miről vitatkoznak. A kormány tagjai megegyeztek abban, hogy a pénzről. A viták azonban elmondásuk szerint tárgyszerűek, és verekedésre nem kerül sor. „A miniszterek nem sértegetik egymást, nem is verekednek, hanem érvelnek” – hangsúlyozta Pellegrini. Richard Raši miniszterelnök-helyettes szórakoztatónak találta a kérdést. Rámutatott, hogy a kormánynak öt nő is a tagja, szerinte részben ennek köszönhető, hogy a kormányülések illedelmesebben zajlanak. A gyerekek kellemesen meglepték őt. Kifejtette: ha a valódi képviselők is ilyen felkészültek, őszinték és jóindulatúak lennének, mint ezek a gyerekek, sok ügyet könnyebb lenne megoldani, és Szlovákia már előrébb lenne.

