Bundesliga - A Bayern kiütötte Schäferéket (Videó)

A Bayern München kiütéses, 5-1-s győzelmet aratott a Schäfer Andrással felálló Union Berlin otthonában a német labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának szombati játéknapján.

Fotó: AP/TASR

A magyar válogatott játékos kezdő volt, majd az 59. percben lecserélték - a korábbi ferencvárosi Aissa Laidouni váltotta.

A Bajnokok Ligájában elődöntős bajoroknál - akiknél Lőw Zsolt a másodedző - Thomas Müller kétszer is eredményes volt. A 34 éves, rutinos támadó pályafutása során már minden fordulóban szerzett gólt, csak a 30. hiányzott a "gyűjteményéből", de most is ezt is kipipálta.

Bundesliga, 30. forduló:

Union Berlin-Bayern München 1-5 (0-2)

g.: 90.+1 Vertessen - 53., 66. Müller, 29. Goretzka, 45.+1 Kane, 62. Tel

1. FC Heidenheim-RB Leipzig 1-2 (0-1)

g.: 69. Dovedan - 42. Šeško, 85. Openda

TSG 1899 Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach 4-3 (1-1)

g.: 36. Weghorst, 58. Prömel, 66. Kabak, 90.+1 Stach - 39., 78. a 89. Hack

1. FC Köln-Darmstadt 0-2 (0-0)

g.: 57. Klarer, 90.+1 Vilhelmsson

VfL Wolfsburg-VfL Bochum 1-0 (1-0)

g.: 43. Wind

pénteken játszották:

Eintracht Frankfurt-FC Augsburg 3-1 (0-1)

vasárnap játsszák:

Werder Bremen-VfB Stuttgart 15.30

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 17.30

SC Freiburg-FSV Mainz 05 19.30

A tabella:

1. Bayer Leverkusen 29 74-19 79 pont - már bajnok

2. Bayern München 30 87-37 66

3. VfB Stuttgart 29 67-34 63

4. RB Leipzig 30 69-34 59

5. Borussia Dortmund 29 57-34 56

6. Eintracht Frankfurt 30 46-40 45

7. Augsburg 30 48-49 39

8. Hoffenheim 30 53-60 39

9. SC Freiburg 29 41-52 39

10. Heidenheim 30 43-52 34

11. Borussia Mönchengladbach 30 53-60 31

12. Werder Bremen 29 36-49 31

13. VfL Wolfsburg 30 35-50 31

14. Union Berlin 30 26-50 29

15. VfL Bochum 30 34-60 27

16. FSV Mainz 05 29 30-47 26

17. 1. FC Köln 30 23-53 22

18. Darmstadt 98 30 30-72 17

(MTI)