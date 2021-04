Bundesliga - Elhalasztották a Hertha következő három bajnokiját

A Német Labdarúgó Liga (DFL) a Hertha BSC kérésére elhalasztotta a Dárdai Pál vezette csapat következő három Bundesliga-találkozóját.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A mérkőzéseket a berliniek koronavírusos megbetegedései miatt nem tudják megrendezni. A Hertha vasárnap a Mainzhoz - Szalai Ádám együtteséhez - látogatott volna, majd szerdán következett volna a Sallai Rolandot foglalkoztató Freiburg elleni hazai, jövő szombaton pedig a sereghajtó Schalke 04 elleni idegenbeli összecsapás.

Az új időpontokról a jövő héten dönt a DFL.

Csütörtök reggel derült ki, hogy Dárdai Pál vezetőedző, Admir Hamzagic másodedző, és a csatár Dodi Lukebakio koronavírustesztje is pozitív lett. Mindhárman tünetmentesek, és karanténba kerültek, ahogyan a kontaktszemélynek számító edző, Andreas Neuendorf is. Estére kiderült, hogy egy újabb berlini játékos, Marvin Plattenhardt is megfertőződött, ezért péntektől kéthetes karantén vár az egész csapatra és a szakmai stáb minden tagjára, de ez automatikusan meghosszabbodik, ha az elszigeteltség ideje alatt újabb pozitív esetre, vagy esetekre derül fény. Amennyiben ez bekövetkezne, a fővárosi csapat számára veszélybe kerülne a bajnokság befejezése.

A Hertha BSC a 18 csapatos tabella 15. helyén áll.

(MTI)