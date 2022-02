Bundesliga - Sallaiék kikaptak, Szalaiék győztek

A magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató Freiburg 1-0-s vereséget szenvedett a Köln vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának szombati játéknapján.

Szalai Ádám (TASR)

A magyar szélső a szünetben állt be, amikor csapata már hátrányban volt, aztán néhány perc múlva be is talált a kapuba, ám a gólt videobírós ellenőrzés után érvénytelenítették.

A szintén magyar válogatott Szalai Ádám együttese, a Mainz viszont győzött, 2-0-ra a vendég Hoffenheimmel szemben. Szalai a 87. percben állt be csereként. A támadó legutóbb december 4-én lépett pályára, az elmúlt hetekben közlekedési balesete, majd műtétje miatt nem számíthattak rá.

Az ugyancsak válogatott Schäfer Andrást sérülés miatt nélkülöző Union Berlin kikapott Augsburgban, míg a Frankfurt gólokban gazdag összecsapást nyert meg a Stuttgart otthonában.



Bundesliga, 21. forduló:

1. FC Köln-SC Freiburg 1-0 (1-0)

FSV Mainz 05-TSG 1899 Hoffenheim 2-0 (0-0)

FC Augsburg-1. FC Union Berlin 2-0 (1-0)

Arminia Bielefeld-Borussia Mönchengladbach 1-1 (1-1)

VfB Stuttgart-Eintracht Frankfurt 2-3 (1-1)

később:

Bayern München-RB Leipzig 18.30

vasárnap játsszák:

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 15.30

VfL Wolfsburg-Greuther Fürth 17.30

pénteken játszották:

Hertha BSC-VfL Bochum 1-1 (1-0)

