Bűnszervezetet hoztak létre és működtettek a nagymegyeri vámosok, előzetesbe kerültek

Előzetes letartóztatásba kerül a Kapzsi (Mamonár) fedőnevű rendőrségi akció során őrizetbe vett öt gyanúsított. A nagymegyeri vámhivatal alkalmazottairól van szó, akik a gyanú szerint bűnszervezetet működtettek – tájékoztatott keddi sajtótájékoztatóján Daniel Lipšic különleges ügyész.

Helyszíni felvétel

Május elején kilenc személy ellen indult eljárás az ügyben. „A nyomozás során, amely két éven át tartott, sikerült nagyon komoly bizonyítékokat szerezni, melyek alapján kijelenthetjük, hogy a pénzügyőrség nagymegyeri vámhivatalának alkalmazottai bűnszervezetet hoztak létre és működtettek” – jelentette ki Ľubomír Daňko, a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) igazgatója, hozzátéve, hogy a feltételezés szerint a csoport főnöke a vámhivatal vezetője volt.

A nyomozás során a tanúvédelem intézményét is felhasználták, emellett beépített ügynök is dolgozott a vámhivatalban. Jiří Žežulka, a Pénzügyi Igazgatóság elnöke közölte, hogy a gyanúsítottak megszegték a szolgálati esküjüket, és tevékenységük rossz fényt vet az egész testület tisztességes alkalmazottaira is.

A letartóztatott személyeket bűnszervezet létrehozásával, működtetésével és támogatásával, hatósági jogkörrel való visszaéléssel és korrupcióval, valamint erőszakos cselekményekkel is gyanúsítják. Az akció során számos házkutatást is tartottak.



(TASR)