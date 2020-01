Büntetőeljárás indul a ruszofil smeres, Ľuboš Blaha ellen!

Ľuboš Blaha decemberben dicsekedett el azzal, hogy Robert Ficótól egy nagyon értékes ajándékot kapott, egy vörös csillagot, benne sarlóval és kalapáccsal, ami a Szovjetunió jelképe volt. Épen ebből kifolyólag egy elnyomó rendszer szimbóluma, aminek propagálását Szlovákiában elvileg büntetik.

"Robert Fico parádés ajándékkal lepett meg 40. születésnapomon. Mit szóltok? Azt mondja, múltkor, mikor Oroszországban sétált az utcán, észrevette ezt mint amit szinte Ľuboš Blahára szabtal. Nyilvánvalóan érti, mi kell nekem! Köszi, főnök, tényleg örülök, viva la revolucion!" - írta akkor Blaha a Facebookon.

Ezt követően Juraj Petrovič volt az, aki feljelentést tett az ügyben a rendőrségen, most pedig közölte, a NAKA nyomozója tájékoztatta mint feljelentőt arról, hogy büntetőeljárás indul a poszt kapcsán szélsőséges anyag terjesztésének és önkényuralmi rendszerek iránti szimpátia kinyilvánításának gyanújával.

Blaha a TASR hírügynökség megkeresésére reagált a cselekményre, és mondta, hogy

őt erre az Európai Emberjogi Bíróság korábbi, a magyar Vajnai Attila ügyében meghozott döntése jogosítja fel.

Vajnai Attilát 2003-ban önkényuralmi jelkép használata miatt elítélték Magyarországon, mert ötágú vörös csillagos kitűzőt viselt a Munkáspárt egyik rendezvényén. Vajnai a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult, mert úgy gondolta, hogy a magyar ítélet sértette a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát. Az EJEB megállapította a jogsérelmét, és kártérítést ítélt meg Vajnainak - írta korábban a Társaság a Szabadságjogokért - Az EJEB ítélete kimondta, hogy sérti az emberi jogok európai egyezményét, ha egy állam akkor is bünteti a jelképek használóit, ha azok nem egy elnyomó rendszer visszaállítását szeretnék elérni. Ez a konkrét ügyben azt jelenti, hogy a vörös csillag olyan többértelmű jelkép, amely nem csak a kommunista diktatúrákhoz kapcsolódik, hanem világszerte a nemzetközi munkásmozgalom szimbóluma is.

Erre hivatkozott most Blaha is, úgy véli, az olyan kommunista szimbólumok, mint például a vörös csillag használatát senki nem ítélheti meg automatikusan szélsőségesként. Éppen ebből kifolyólag a nyomozó döntését a szólásszabadságba, illetve a választási kampányba való súlyos beavatkozásként értékeli. Elmondta, egyelőre nem idézték be kihallgatásra.

