A Cannes-i Filmfesztivál hivatalos programjában mutatják be Pedro Almodóvar új rövidfilmjét

Pedro Almodóvar spanyol rendező angolul forgatott új rövidfilmjét Ethan Hawke-kal és Pedro Pascallal a főszerepben a 76. cannes-i filmfesztiválon mutatják be - jelentették be kedden a szervezők.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A Strange Way of Life című alkotás a hivatalos programba kapott meghívást, a világpremiert követően a közönség találkozhat is a rendezővel és a stábbal.

A fesztivál közleménye szerint a félórás western egy állattenyésztő, Silva Pedro (Pascal) és egy serif (Ethan Hawke) találkozásának története. A két férfi 25 év után találkozik ismét, miután korábban bérgyilkosként dolgoztak együtt.

"A Strange Way of Life címe Amalia Rodrigues (énekesnő) híres fadójára utal, amelynek szövege azt sugallja, hogy nincs idegenebb élet, mint az, amelyet a saját vágyainknak hátat fordítva élünk"

- idézte a spanyol rendezőt a fesztivál közleménye.

Pedro Almodóvar második alkalommal forgatott angol nyelvű filmet. Az előzőt, az Emberi hang című rövidfilmet Tilda Swintonnal a főszerepben a velencei filmfesztiválon mutatták be 2020-ban.

A spanyol alkotó rendszeres vendég Cannes-ban, a Rossz nevelés című drámája 2004-ben a fesztivál nyitófilmje volt, 2017-ben pedig ő volt annak a zsűrinek elnöke, amely az idei zsűrielnök Ruben Östlund svéd rendező A négyzet című filmjének ítélte az Arany Pálmát.

A 76. cannes-i filmfesztivál május 16-án a Jeanne du Barry című francia romantikus történelmi film díszbemutatójával nyílik meg. A kosztümös filmdrámát Maiwenn rendezte, a főszerepet Johnny Depp alakítja. A fesztiválon Martin Scorsese Killers of the Flower Moon című filmjét is bemutatják Leonardo DiCaprio és Robert De Niro főszereplésével, és ott debütál majd az Indiana Jones és a sors tárcsája című film Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, Mads Mikkelsen és a film rendezője, James Mangold főszereplésével, valamint Wes Anderson szintén sztárszereposztással forgatott Asteroid City című filmje is.

A hivatalos program többi filmjét csütörtökön sajtótájékoztatón közlik a szervezők Párizsban.

