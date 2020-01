Cannes - Spike Lee lesz a nemzetközi zsűri elnöke

Spike Lee amerikai rendező lesz a 73. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijének elnöke - jelentették be kedden a szervezők.

Lee elmondta: nagy megtiszteltetésnek tekinti, hogy ő lehet az első az afrikai diaszpórából, aki betöltheti ezt a tekintélyes posztot.

Thierry Frémaux, a fesztivál igazgatója hangsúlyozta, hogy a cannes-i zsűri első fekete elnökének kiválasztása nem politikai döntés volt, hanem "az egyetemesség üzenete". A francia RTL rádiónak kedden nyilatkozó igazgató hozzátette: a cannes-i zsűri tagjai között számos nemzet alkotói szerepelnek, akiknek filmjeit vetítették is a fesztiválon.

A fesztivál közleménye szerint "Lee nézőpontja értékesebb, mint valaha. Cannes természetes otthona és globális platformja azoknak, akik felébresztik az elménket, és megkérdőjelezik megrögzött álláspontjainkat és elképzeléseinket".

A 62 éves amerikai filmrendező visszatérő vendége a francia filmfesztiválnak. Nola darling című 1984-ben készült vígjátéka 1986-ban díjazott lett a Rendezők Kéthete elnevezésű szekcióban. 1989-ben Szemet szemért című vígjátékát beválogatták a versenyprogramba, 1991-ben pedig Dzsungelláz című filmje versenyzett az Arany Pálma-díjért. A Girl 6 - A hatodik hang című produkcióját versenyen kívül vetítették Cannes-ban 1996-ban, az Egy sorozatgyilkos nyara című filmjét pedig szintén a Rendezők Kéthete tűzte műsorára 1999-ben. 2002-ben a Tíz perc: Trombitával szerepelt az Un certain regard-szekcióban. Hosszabb szünet után, 2018-ban a Csuklyások - BlacKkKlansman című filmjével tért vissza Cannes-ba, és ezzel a filmjével el is nyerte a fesztivál nagydíját.

"Életemben a legnagyobb áldás mindig akkor érkezett, amikor nem is számítottam rá. Mikor felhívtak, hogy felajánlják, én legyek a 2020-as cannes-i zsűri elnöke, az sokkolt, boldog voltam, meglepett és büszke egyszerre"

- fogalmazott Lee közleményében.

A rendező felidézte, hogy pályafutására nagy hatással volt a cannes-i filmfesztivál, amelyet a világ legfontosabb filmfesztiváljának tart.

"Mondhatnánk, Cannes terelt rá arra az útra, ahova a film világában jutottam"

- hangsúlyozta.

A cannes-i sikerek mellett súrlódásai is akadtak a fesztivállal: 1989-ben keresetlen szavakkal bírálta a Wim Wenders vezette zsűrit, amely a Szemet szemért helyett Stephen Soderbergh Szex, hazugság, videó című filmjének ítélte oda az Arany Pálmát. És később is előfordult, hogy vitát kavart cannes-i közleményeivel: 2008-ban például kritizálta Clint Eatswood Levelek Ivo Dzsimából című filmjét, amiért nem szerepelt benne elég fekete katona. A Csuklyások cannes-i sajtókonferenciáján pedig Donald Trump amerikai elnöknek ment neki, amiért a 2017-ben Charlottesville-ben történt összecsapás után nem lépett fel a Ku Klux Klan ellen - emlékeztetett a The Hollywood Reporter.

Tavaly a Alejandro G. Inárritu vezette zsűri Bong Dzsun Ho dél-koreai rendező Élősködők című filmjének ítélte oda az Arany Pálma-díjat. Az alkotás azóta számos más díjat is elnyert, és hétfőn hat Oscar-díjra is jelölték.

A cannes-i fesztivál versenyprogramját április közepén hozzák nyilvánosságra.

A 73. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált május 12. és 23. között rendezik meg.

(MTI)