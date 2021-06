Cannes - Szigorú óvintézkedések mellett térhetnek vissza a sztárok a Croisette-re

Csaknem egy év után a filmes világ legjelentősebb eseményének ígérkezik a 74. cannes-i filmfesztivál, ahova július 6. és 17. között több világsztár is hivatalos a vörös szőnyegre.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Jóllehet Franciaországban június 30-án minden járványügyi korlátozást feloldanak, a filmes seregszemlén még szigorú egészségvédelmi előírások lesznek érvényben - jelezték csütörtökön párizsi sajtótájékoztatójukon a szervezők.

"Bármit nem lehet csinálni. Nem lesz folyamatos bulizás"

- mondta a sajtótájékoztatón Pierre Lescure, a seregszemle elnöke.

A fesztivál területére csak a koronavírussal szembeni védettséget igazoló dokumentum felmutatásával lehet majd belépni. Ez lehet egy oltási igazolás az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinákról. A kétdózisú oltóanyagok esetében legalább két hétnek kell eltelnie a második injekció után, az egydózisúak esetében pedig legalább négy hétnek. A fertőzésen az elmúlt hat hónapban átesettek számára egy legalább kéthetes, de félévnél nem régebbi antitest-igazolás is elégséges a belépéshez. Aki nem rendelkezik egyik dokumentummal sem, annak a fesztivál helyszíneire való belépéshez 48 óránál nem régebbi koronavírus-tesztet kell bemutatnia. A tesztet és az oltási lehetőséget is ingyen biztosítja a fesztivál minden akkreditált, így a külföldi vendégek számára is Cannes-ban, a fesztiválpalotához közeli egyik rendelőintézetben.

A protokolleseményeken az alkotóknak nem lesz kötelező a szájmaszk viselése, de a vetítéseken mindenkinek hordania kell, viszont a biztonsági távolságtartás nem lesz érvényben, a nézőtereket 100 százalékig ki fogják használni, díszvacsorákból sem lesz hiány, de egy asztal körül csak hatan foglalhatnak majd helyet.

A fesztiválra benevezett több mint kétezer film közül 61 kapott meghívást a hivatalos programba, köztük két magyar alkotás, Enyedi Ildikó A feleségem története és Mundruczó Kornél Evolúció című filmje.

Thierry Frémaux művészeti igazgató a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a beérkezett filmek közül viszonylag kevés foglalkozott a járványhelyzet okozta bezártság, veszteség és újrakezdés kérdéseivel, a válogatásban helyet kapó alkotások középpontjában elsősorban a kortárs társadalmi és identitáskeresési kérdések állnak.

A versenyprogramban Enyedi Ildikó filmje mellett 23 alkotás versenyezhet a fődíjért, köztük a korábban már Arany Pálmát elnyerő Apicsatpong Viraszethakul (Apichatpong Weerasethakul) thaiföldi rendező angolul forgatott, Memoria című alkotása Tilda Swintonnal a főszerepben, az olasz Nanni Moretti Tre Piani című filmje, valamint olyan ismert rendezőknek, mint a francia Jacques Audiard-nak a párizsi vietnámi közösségben játszódó, Les Olympiades című drámája, vagy az Oscar-díjas Spotlight - Egy nyomozás részletei című film rendezőjének, az amerikai Tom McCarthy-nak Marseille-ben forgatott filmje (Stillwater) Matt Damonnal a főszerepben.

Versenyben lesz a szintén amerikai Sean Penn (Flag day) és Wes Anderson (The French Dispatch), a holland Paul Verhoeven (Benedetta) és a francia Leos Carax (Annette) legújabb filmje is.

A versenyben a vendéglátó franciák hét alkotással képviseltetik magukat, ezek közül hármat nő rendezett, és először kapott meghívást bangladesi és haiti film. Iránt ismételten Aszgar Farhadi fogja képviselni (Egy hős), és a szervezők azt remélik, hogy a tavaly feltételes szabadságvesztésre ítélt Kirill Szerebrennyikov orosz rendező a továbbra is érvényben lévő külföldre utazási tilalom ellenére eljöhet új filmje (Petrov's flu) cannes-i premierjére.

Olivier Stone amerikai rendező eddig ismeretlen felvételek alapján készített dokumentumfilmjét John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök meggyilkolásáról a fesztivál újonnan létrehozott, Cannes-i bemutatók elnevezésű válogatásában mutatják be, ahol a fesztiválra rendszeresen visszatérő, már elismert alkotók innovatív munkáinak adnak helyet. Ide kapott meghívást az Evolúció, Mundruczó Kornél nyolcadik nagyjátékfilmje is, amellyel a rendező hetedik alkalommal szerepel a hivatalos programban.

A vörös szőnyegre várják a franciák világsztárját, Léa Seydoux-t, aki A feleségem történetének főszerepén kívül egy amerikai és két francia filmben is játszik. Sophie Marceau egy eutanáziáról szóló francia versenyfilmnek, Francois Ozon alkotásának (Tout s'est bien passé) főszereplőjeként érkezik. Catherine Deneuve is visszatér a fesztiválra, alig másfél évvel ezelőtti érkatasztrófája után, amelyet Emmanuelle Bercot színésznő-rendező De son vivant című filmjének forgatásán szenvedett el. A haldokló fiát (Benoit Magimel) ápoló, Catherine Deneuve által alakított anya történetét versenyen kívül mutatja be a fesztivál.

A dokumentumfilmek között láthatja a fesztiválközönség Todd Haynes amerikai rendezőnek a Velvet Underground nevű együttesről forgatott filmjét, a francia Valérie Lemercier francia színésznő Aline címen Céline Dionról készített életrajzi játékfilmjét, míg Charlotte Gainsbourg első rendezésének is Cannes-ban lesz a világpremierje, az alkotás dokumentumfilm a színésznő anyjáról, Jane Birkin énekes-színésznőről.

