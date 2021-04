Čaputová: Az, hogy négy hét után sikerült egyezségre jutni, még csak az út kezdete

Zuzana Čaputová köztársasági elnök Eduard Heger új kormányának kinevezése után mondott beszédében kiemelte, az új kabinettel kapcsolatos megállapodás „még csak az út kezdete”.

Fotó: TASR

Az államfő új megközelítéseket és új energiát vár az új miniszterelnöktől, a kormánykoalíciótól pedig az együttműködés új képét.

Čaputová szerint az elmúlt egy év fontos tapasztalatok éve volt. „Az, hogy négyhetes tárgyalások után sikerült egyezségre jutni, még csak az út kezdete. A megegyezés valódi sikere az lesz, ha ez a kormány folytatja azokat a lépéseket, amelyek segítenek az országnak és az állampolgároknak” – jelentette ki.

„Nagyon fontos, hogy a múltbeli nézeteltérések képeit fokozatosan elhomályosítsa az együttműködés, a tisztelet és a béke új képe” – emelte ki az államfő.

Čaputová hozzátette, a közvéleménynek sok elvárása van az új miniszterelnök felé. „Ön tudja a legjobban, hogy a kormányfő jogköre és a felelőssége nem átruházható, tehát a legnagyobb teher rá nehezedik. Meggyőződésem, hogy kormányfőként új megközelítéseket és új energiákat hoz a kormány hatékony működéséhez” – mondta, majd biztosította Hegert arról, hogy megbízható és felelősségteljes partnere lesz ebben.

Az új kormány tagjait arra kérte, hogy ne csak formalitásként tekintsenek a programnyilatkozatra. Mint fogalmazott, a kormány átalakítása lehetőséget ad arra, hogy a kormányprogramot az ország valós helyzetéhez igazítsák, egy évvel a pandémia kezdete után. „Hogy reagáljanak az akut szociális, gazdasági és társadalmi problémákra, amelyekről 2020 áprilisában miniszterekként még nem tudhattak.”

Čaputová felhívta a kinevezett miniszterek figyelmét azokra, akik a legtöbbet vesztették a koronavírus-járvány miatt. „Akik az önhibájukon kívül a túlélés küszöbén találták magukat. A szegénység ma nemcsak a munkanélkülieket érinti, hanem egész családokat, akik megtakarítás nélkül élnek.”

A köztársasági elnök hozzátette, messzemenően nagyobb figyelmet érdemelnek azok a szakmák, amelyek fontosságát a válsághelyzet mutatta meg, mint az egészségügyi szakemberek, mentősök, ápolók.

„Törlesztenünk kell az adósságunkat a gyerekek felé is. A gyerekek, akik az oktatás legnagyobb válságát tapasztalták meg, megérdemelnek nagyobb változásokat is annak érdekében, hogy az iskolaügy helyzete javuljon” – mondta, majd kitért az idősebbekre is, akik a járvány miatt hosszú hónapokig nehezen tudták tartani a kapcsolatot a szeretteikkel.

Zárszóként elmondta, az elkövetkező időszak fontos jellemzője lesz az empátia, a kulcsszava pedig, ami a kormány mandátumát illeti, a megújulás. „Szlovákia helyreállítása a pandémia után és az emberek bizalmának visszaszerzése” – mondta, majd hozzátette, azt kívánja az új kormány tagjainak, hogy az elkövetkező három évben úgy tudják vezetni az országot, ahogy azt az alkotmány megköveteli és a nyilvánosság elvárja tőlük.



(TASR)