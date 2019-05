Čaputová: "A csapatom tagjai már ismertek, a listát egyelőre nem teszem közzé"

Az újonnan megválasztott államfő elismételte, hogy az első hivatalos útja Csehországba fog vezetni. Ezt követően meglátogatja a visegrádi négyek többi tagországát, illetve Németországot, Franciaországot és a belgiumi Brüsszelt is.

Egyéb teendői mellett most azzal foglalkozik, mit viseljen a beiktatásán. Ebben szakértők is segítik őt. „Én magam is kíváncsian várom az eredményt. Biztosan szlovák tervezőt vagy tervezőnőt fogunk megbízni” – hangsúlyozta. Čaputová csütörtökön a TASR épületében részt vett a hivatalos portréfotózáson is.

A megválasztott elnöknő lakhelyéről, Bazinból ingázna Pozsonyba. Ezzel kapcsolatban elmondta: a fővárosi lakhatás egyelőre nem megoldható, mivel a Slavínon található elnöki villa „óriási beruházást” igényelne. Čaputová nem gondolja, hogy a Bazin és Pozsony közötti ingázásával még nagyobb dugókat idézne elő.

„Úgy, ahogy más átlagos polgárok is, várni fogok a dugóban, hogy bejussak a munkahelyemre. Rákérdeztem, nincs semmi akadálya. A munkám éppen annyira fontos, mint más embereké” – jegyezte meg.

A belügyminisztérium a TASR megkeresésére nem foglalt állást abban a kérdésben, hogy a megválasztott elnöknő szándéka biztonságos-e. „Taktikai és biztonsági okokból nem fogunk nyilatkozni védett személyek szállításának módjáról” – jelentette ki Petar Lazarov a belügyi tárcától.

TASR