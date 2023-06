Čaputová: A demokráciára nyomás nehezedik, a populizmus és a szélsőségesség új dimenziót kapott

A demokráciára jelenleg óriási nyomás nehezedik, a populizmus és a szélsőségesség új dimenziót kapott. A kialakult helyzet kapcsán ezt Zuzana Čaputová elnök nyilatkozta az RTVS Sobotné dialogy című műsorában. Rámutatott, hogy az autokratikus hajlamok is kockázatot jelentenek. Aktív részvételt kért a demokráciában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jogrendszert a korhoz kell igazítani, valamint a közösségi hálókkal is foglalkozni kell, amelyeken keresztül a gyűlöletbeszéd és a verbális támadások terjednek.