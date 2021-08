Čaputová egy nagy öleléssel fogadta a Görögországból hazatérő szlovák tűzoltókat

Szakértelem, emberiesség és az ország kiváló képviselete – ezt emelte ki Zuzana Čaputová államfő azon a találkozón, amelyen a görögországi erdőtüzek oltásában segédkező tűzoltókat fogadta.

„Ezek az emberek profi módon és sokat dolgoztak azért, hogy emberéleteket mentsenek a görögországi pusztító tűzben. Egyúttal a saját bátorságukról, szolidaritásukról és együttműködési szándékukról is tanúbizonyságot tettek”

– mondta az államfő. Čaputová emlékeztetett: a szlovák tűzoltók munkájáról készült felvételek a világsajtóban is megjelentek. A köztársasági elnök szokatlan módon még egy nagy ölelésben is részesítette a tűzoltócsapat vezetőjét. Ünnepi beszédét követően pedig elbeszélgetett a különítmény tagjaival, és csoportképet is készített velük.

„Úgy gondolom, hogy ezekben a nehéz időkben megéreztük az összekapcsolódást, az egységességet” – közölte az elnök, aki azoknak a tűzoltóknak is köszönetet mondott, akik az elmúlt napokban keletkezett országos viharkárok elhárításán dolgoznak.

Peter Kovalík, a földi erdőtűzoltó egység vezetője érdemérmet vett át az államfőtől.

„Boldog vagyok, hogy ma mind a 75-en büszkén állhatunk itt”

– állapította meg beszédében Peter Kovalík. Mint azt a sajtónak elmondta, a görögországi bevetés menete olyan valami volt, amivel a tűzoltók még nem találkoztak. „Harcoltunk a tűzzel, de a természet más erőivel, és minden körülöttünk zajló körülménnyel is” – magyarázta. A görögök reakcióját is kiemelte. A segítségünket az első naptól érezték.

Szlovákia egy 75 tagú csapatot küldött Görögországba 30 tűzoltóautóval, hogy segítsen az ottani kiterjedt erdőtüzek oltásában. A tűzoltók több mint egy hétig voltak bevetésen Évia szigetén, a helyiek hősként ünnepelték őket.

(TASR/parameter)