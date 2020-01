Čaputová elfogadta Sólymos lemondását, Érsek Árpád az új környezetvédelmi miniszter

Sólymos helyét Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter veszi át, aki a választásokig vezeti a zöldtárcát.

Čaputová korábban úgy fogalmazott, Sólymos volt a környezetvédelmi tárca élén álló egyik legjobb miniszter. Az államfő hozzátette, ami Sólymossal történt, valóban rendkívül kellemetlen, de a miniszter gyors önreflexiója értékelendő.

Sólymos László azután nyújtotta be a lemondását, hogy egy Pozsony központjában lévő ázsiai étteremben összetűzésbe került az ottani alkalmazottakkal. A rendőrök őt és a testvérét is őrizetbe vették, majd a szükséges intézkedések elvégzése után elengedték őket. A rendőrség az incidenssel összefüggésben garázdaság és rongálás miatt indított eljárást. Sólymos azóta képviselői mandátumáról is lemondott, a Híd választási listájáról azonban nem távozik.

Sólymos László a 2016-os parlamenti választások után állt a környezetvédelmi tárca élére. Korábban frakcióelnök volt, a környezetvédelemmel addig nem foglalkozott. Bár a Kuciak-gyilkosságot követően, 2018. március 15-én a kormány lemondott, Sólymos továbbra is környezetvédelmi miniszter maradt. Emellett miniszterelnök-helyettes is volt.



(TASR/para)