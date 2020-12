Čaputová ellátogatott a pápához és egy erre az évre totálisan tipikus ajándékot vitt az egyházfőnek

Ferenc pápa azt üzente Szlovákiának, hogy vegye fel a küzdelmet a koronavírus jelentette válsággal és tartson ki.

Fotó: TASR

Ezt a szlovák államfő, Zuzana Čaputová nyilatkozta azt követően, hogy Vatikánban fogadta őt a római katolikus egyház feje. Čaputová meghívta a pápát, hogy látogasson el Szlovákiába, aki azt el is fogadta, de "majd meglátja, hogy a világ helyzete" ezt megengedi-e.

Valóban őszintén érdeklődik a szlovákiai látogatás lehetőségéről - szögezte le Čaputová. Ugyanakkor hozzátette, hogy most minden a pandémiás helyzetről és a pápa egészségéről szól. A találkozón a világ és Szlovákia jelenlegi helyzetéről is beszéltek. Az elnök szerint az egyházfő azt mondta, hogy "a válság után soha nem marad semmi a régiben". "Ezért fontos, hogy mindannyian együtt dolgozzunk a világ egyesítésén, hogy megfeleljünk kihívásoknak" - mondta.

Különféle meglepetést vitt az elnök Vatikánba, köztük a szlovák tudósoktól kapott 10 ezer PCR-tesztet is. "A pápa és a Szentszék hajléktalan emberekről is gondoskodik, egy kórházat is üzemeltetnek, ezért ez számukra hozzájárulás ebben a nehéz időszakban" - magyarázta az államfő a nyavalyától sújtott 2020-as évre tipikus ajándékot.

(TASR)