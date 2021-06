Čaputová gondol az ápolónőkre, tudja, hogy hiány van egészségügyi dolgozókból

Szlovákiában új, az idősek hosszú távú gondozásáról szóló törvény elfogadására van szükség ahhoz, hogy jobb munkakörülményeket biztosíthassunk a szlovákiai ápolónőknek. Ezt Zuzana Čaputová államfő jelentette ki kedden, miután Rimaszombatban helyi gondozókkal találkozott.

"Ez egy nagyon fontos téma, hiszen rengeteg képzett szakember távozik a jobb munkafeltételek végett külföldre. Tudjuk, hogy hiány van egészségügyi dolgozókból és ápolónőkből. Minden a kedvező munkakörülményekről szól" - fogalmazott az elnök asszony.

Az államfő a járvány második hullámának lecsengése után szándékosan látogatott Szlovákián belül először éppen Rimaszombatba. "Tudjuk, hogy a világjárványnak nagyon súlyos gazdasági és szociális következményei vannak. Szándékosan választottuk az egyik legkevésbé fejlett régiót. A Rimaszombati járásban ráadásul jelenleg a legmagasabb a munkanélküliségi ráta" - fűzte hozzá. Az államfő ellátogatott a helyi munkaügyi hivatalba is. A találkozón a régióban jelentkező munkaerőhiány okairól beszélgettek. Čaputová köszönetet mondott a hivatali alkalmazottaknak a világjárvány alatt végzett munkájukért.

Az elnök asszony Jozef Šimko polgármesterrel és Róbert Šimončič-csal, a SARIO vezérigazgatójával közösen megtekintette a jövőbeni ipari park területét is, melynek kiépítésébe az állam 9,8 millió eurót ruház be. "Örömmel tölt el, hogy az elnök asszonynak fontos ez a régió" - mondta Šimko, hozzáfűzve: a munkanélküliség kritikus méreteket ölt a járásban. "Én is arra törekeszem majd, hogy színvonalas befektetők érkezzenek a térségbe, és teremtsenek munkahelyeket" - ígérte Čaputová. Megemlítette az épülő büntetés-végrehajtási intézetet is, ahol mintegy 400 új munkahely létesül majd.

Az elnök asszony délután a jolsvai Koháry-Coburg-kastélyt és a magnezitgyárat tekintette meg. Szerdán Losoncra látogat, ahol először az egészségügyi szakközépiskola diákjaival találkozik. Čaputová a szolgálati utat az ipolyrónai (Rovňany) szociális vállalat meglátogatásával zárja.

MTI