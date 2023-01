Čaputová: ha január végéig nincs döntés az előrehozott választásról, hivatalnokkormányt nevezek ki

Ultimátumot kaptak a koalíciós pártok: ha nem hozzák meg a parlamentben az előrehozott választáshoz szükséges döntéseket január végéig, Zuzana Čaputová köztársasági elnök leváltja a Heger-kormányt és hivatalnokkormányt nevez ki. Az államfő szeretné, ha már nyár előtt választhatnának az emberek, de elfogadhatónak tartja a szeptemberi időpontot is. Az államfő fél órával a koalíciós pártok egyeztetésének kezdete előtt beszélt.

Fotó: TASR

Fél órával a kormánypártok egyeztetése előtt ultimátumot adott Zuzana Čaputová köztársasági elnök az OĽaNO, a SaS, a Sme rodina és a Za ľudí vezetőinek: ha január végéig nem lesz parlamenti döntés az előrehozott választásról, meneszti a Heger-kormányt, és új hivatalnokkormányt nevez ki.

Az államfő szerint az előrehozott választást legjobb lenne megtartani még az első félévben, a nyári szünet előtt, de elfogadható kompromisszum számára a szeptemberi időpont.

„Ha az előrehozott választásra vonatkozó döntések nem születnek meg január végéig, akkor az alkotmányos jogkörömnek megfelelően hivatalnokkormányt nevezek ki” – adott ismét ultimátumot a kormánypártoknak Čaputová.

A parlamenti választás mielőbbi megtartásának szerinte több oka is van: az egyik, hogy a Heger-kabinet elvesztette a parlament bizalmát, így csak korlátozott hatáskörei vannak. „Csak a legszükségesebb ideig kormányozhatna ez a kabinet” – üzente Hegeréknek az államfő. A mielőbbi kormányváltás azért is fontos, mert az új kormánynak el kell készítenie a költségvetést, amohez kapcsolódik például az önkormányzatok költségvetése is.

„Nem utolsó sorban a válságok korszakában élünk, ezért mielőbb teljesen legitim, teljes jogkörrel rendelkező kormányra van szükségünk” – jelentette ki Čaputová.

Elismerte, hogy az előrehozott választásról nem lesz könnyű megállapodni. „Ha a politikai pártok csak a szeptemberi időpontban tudnának megegyezni, az még mindig elfogadható lehetőség. A legfontosabb, hogy ez a téma január végéig záruljon le, hogy a polgárok mielőbb választ kapjanak arra, hogy hogyan és mikor vezetjük ki az országot a politikai válságból” – magyarázta az államfő.

Nem lesz azonban egyszerű feladata a megbízott kormánynak akkor sem, ha sikerül megegyezni a választásról: ő személyesen és a nyilvánosság is szigorúan ellenőrzés alatt tartja majd Heger-kabinetet. Meg kell oldania az energiaárak kompenzációját, kezelnie kell az egészségügy, elsősorban a járóbeteg-ellátás problémáit, célzott támogatással kellene segítenie a legszegényebbeket, akiket a legjobban sújt a gazdasági válság. Emellett stabilizálnia kell az önkormányzatok működését is.

„Ha azonban ebben az időszakban alapvető kudarcot vall a kabinet, akkor bármikor kész vagyok leváltani és hivatalnokkormányt kinevezni a helyére a választásig hátralévő időszakra” – jelentette ki a köztársasági elnök.

A koalíciós pártok ma (szerda) délután kettőtől tárgyalnak az alkotmány módosításáról és az előrehozott választás kiírásáról. Ha a négy párt megegyezik a kérdésben, akkor a korábbi ellenzék támmogatása nélkül is meg tudják hozni a választás kiírásához szükséges döntéseket. Kedden dőlt el véglegesen, hogy Eduard Heger nem tudja biztosítani a kormánya működéséhez szükséges 76 parlamenti képviselő támogatását, mert az SaS erre nem hajlandó, ezért mindenképpen előrehozott választást kell kiírni.

- lpj -