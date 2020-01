Čaputová: A hadsereg előtt álló egyik kihívás a projektek átláthatóbbá tétele

Zuzana Čaputová államfő szerint jelenleg két fő kihívás áll Szlovákia Fegyveres Erői előtt: 2024-ig el kell érni a védelmi beruházások kitűzött határértékét, vagyis a GDP 2%-át, valamint átláthatóbbá kell tenni a korszerűsítésre irányuló projekteket. Ezt csütörtökön jelentette ki, miután találkozott Daniel Zmeko tábornokkal, Szlovákia Fegyveres Erői vezérkari főnőkével. Az elnök asszony üdvözölte, hogy a szlovák hadsereg itthon közbizalmat élvez, és tevékenységét külföldön is elismerik.

Čaputová emellett pozitívan értékelte a hadsereget érintő beruházásokat, a létszámcsökkentés megállítását, a haditechnika korszerűsítését, valamint a külföldi missziókat is. Hozzátette: többet kell beruházni az infrastruktúra fejlesztésébe és a katonák kiképzésébe. Egyben kiemelte, hogy akárcsak a bírók és a nagykövetek esetében, a tábornokok kinevezésekor is figyelembe veszi a szakmaiság mellett a személyiségi adottságokat is.

Peter Gajdoš (SNS) védelmi miniszter szerint a hadsereg 2019-ben történelmi mértékű korszerűsítésen esett át. Rámutatott továbbá, hogy egy tavalyi törvénymódosításnak köszönhetően nőtt a katonák fizetése is. Felidézte, hogy a hadsereg több tragédiánál és természeti katasztrófánál is jelen volt, hogy segítséget nyújtson.

Daniel Zmeko vezérkari főnök kiemelte, hogy 2019-ben sikerült fokozni a hadsereg operatív készültségét, amely azonban még mindig nem éri el a kívánt szintet. Úgy véli, ehhez még három-négy évre lesz szükség. A tavalyi év fő témái között a szervezeti módosításokat és a civil társadalommal való kommunikációt említette.

