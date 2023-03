Čaputová: Ismét veszélyben a szabadságunk

Az emberi szabadság ismét azok közé az értékek közé került, amelyek veszélyeztetve vannak – jelentette ki Zuzana Čaputová államfő a pozsonyi gyertyás felvonulás 35. évfordulója alkalmából mondott pénteki beszédében. Hozzátette, sokan vannak olyanok is, akik önként mondanának le a szabadságukról.

Forrás: TASR-archív

„Ma ismét veszélyben van az oly nehezen, áldozatok árán kiharcolt szabadságunk” – mondta az államfő, megjegyezve, hogy sok ember autoriter rezsimekkel és politikusokkal szimpatizál.

„Szintén sokan engednének a kísértésnek, hogy mások jogait korlátozzák, attól tartva, nehogy az ő jogaikat és szabadságukat korlátozzák” – tette hozzá.

A gyertyás felvonulás szervezői, majd az 1989-es novemberi változások szereplői az államfő szerint hittek a mindenkit megillető felelősségteljes szabadságban.

„Ma, 35 évvel a gyertyás felvonulás után ismét rendkívüli szerepe van annak, hogy megvédjük ezt a szabadságot” – folytatta az államfő.

A háború és az infláció most is félelmet és bizonytalanságot kelt, ez pedig megosztja a társadalmat és rombolja a kölcsönös bizalmat, mutatott rá, hozzátéve, hogy csalódás és kiábrándulás mindig lesz, mert ezek is az igazság velejárói. Ugyanakkor ez nem szolgáltathat okot arra, hogy lemondjuk az igazságról és a demokráciáról egy hamis biztonságérzet kedvéért.

„A gyertyás felvonulás is igazolta, hogy az igazságot nem lehet vízágyúkkal legyőzni, rács mögé dugni. Nem lehet megfélemlíteni, és megvesztegetni sem” – jelentette ki Čaputová. Felidézte, hogy a felvonuláson ezrek vettek részét, békésen, csendben meneteltek, gyertyával a kezükben imádkozva mondtak nemet az emberi jogok és a szabadság eltiprására. „Olyan időkben döntöttek úgy, hogy kinyilvánítják a véleményüket, amikor a kommunista hatalom ezt kíméletlenül büntette” – zárta az államfő.

(TASR)