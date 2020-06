Čaputová megdícsérte Pellegrinit és Matovičot is, de szólt az ország sebezhetőségéről is

Zuzana Čaputová államfő péntek délelőtt megtartotta a parlamentben az első évértékelő beszédét az ország állapotáról. Koronavírus, Threema, autóipar, gazdasági mentőcsomag - ezekre a témákra főkuszált az ország első embere.

Az elnök az előadását a koronavírussal kapcsolatos témával kezdte, megdícsérve minkét kormányt - a március 21-én leköszönő, Peter Pellegrini vezette kabinetet, és az Igor Matovič vezette végrehajtó hatalmat is. Čaputová szerint mindkét kormány jó időben helyes döntéseket hozott, ami hozzájárult ahhoz, hogy a régiónkban nálunk követelt legkevesebb halálos áldozatot a járvány.

Az államfő kiemelte a tudományos élet képviselőinek a hozzáállását is, ugyanakkor felhívta a figyelmet a hamis hírek, a hoaxok veszélyeire. A világjárvány, azaz a pandémia mellett szerinte úgynevezett infodémia is terjed, ami a dezinformációk elharapódzását eredményezi. Az elnök úgy véli, ezzel a jelenséggel kötelessége az államnak foglalkoznia.

Čaputová szólt a gazdasági helyzetről is. Figyelmeztetett arra, hogy veszélyes lehet a nemzetgazdaság egyoldalú - az autóiparra koncentráló - fejlesztése. A vírus okozta válság "bemutatta a sebezhetőségünket, hogy az autógyárak leállása mennyi beszállítót érintett és mennyien nem tudták felvenni a munkát" - jegyezte meg az államfő. Hozzátette: hatékonyabb gazdasági segítséget kell nyújtania a kormánynak az arra rászorulóknak.

Čaputová kitért a korrupcióra is. Szerinte a - Marian Kočner által előszeretettel használt titkosított csevegőapp, a -Threemában lebonyolított beszélgetések jelentette vírus a rendszer csődjét mutatta be. A Kuciak-gyilkossággal kapcsolatban feltette a kérdést: "Miként lehetséges az, hogy a két fiatal tragikus halála libbentette fel a fátylat a bíróságokat és az ügyészséget is érintő hatalommal való visszaélésekről?"

Az államfő közvetlenül nem bírálta a kormányt azért, mert az megváltoztatná a főügyész megválasztását szabályozó törvényt, ami helyzetbe hozhatja a kormányfővel jó kapcsolatokat ápoló exbelügyért, az ügyvédként is ismert Daniel Lipšicet. Čaputová csak utalt arra, hogy nem elegáns személyre szabott törvényeket alkotni, megjegyezve: "világos szabályokat kell alkotni, amelyek azok számára is megkérdőjelezhetetlenek lesznek, akik önök után veszik át az irányítást az országban. Ezért olyan jogszabályokat kell alkotni, amilyeneket szeretnének önök is, hogy érvényben legyenek, amikor már az ellenfeleik kormányoznak."

