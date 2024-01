Čaputová meggyőződése, hogy Ficóék nincsenek tisztában a Büntető Törvénykönyv módosításának következményeivel

Zuzana Čaputová államfő meggyőződése szerint az előterjesztők nincsenek tisztában a Büntető Törvénykönyv módosításának következményeivel. Ha még a beterjesztés előtt tárgyaltak volna szakértőkkel, ez a javaslat ma nem lenne a parlamentben – jelentette ki a köztársasági elnök, miután szerdán jogi szaktekintélyekkel tanácskozott az elnöki palotában.

„Tanulságos megbeszélés volt, kemény dolgok hangzottak el. Az ilyen szakmai megbeszéléseknek nemhogy részét kellene képezniük a rendes jogalkotási folyamatnak, hanem megelőzniük az ilyen alapvető változtatási szándékok kidolgozását” – mondta az államfő. Emlékeztetett, hogy a tavalyi év végén találkozott az igazságügyi miniszterrel, de azt nem tudja, hogy ő milyen szakértőkkel egyeztetett.

Amennyire tudom, még az igazságügyi minisztérium szakértői állománya sem vett részt a módosítás kidolgozásában” – jegyezte meg Čaputová.

Az elnöki palotában tartott kerekasztalon elhangzottakat csütörtöki (január 18.) parlamenti beszédébe is belefoglalja az államfő. „Konkrét példákkal ismertetve hangzottak el a módosítás gyakorlati következményei. Ezek olyan rejtett nüanszok, amelyekkel csak a gyakorlatban találkoznak az adott ügyekkel foglalkozó szakértők, és nem egyre csak menet közben derül fény” – tette hozzá. Az államfő azt is elmondta, hosszasan beszéltek az elévülési idő módosításával kapcsolatos problémákról is.



