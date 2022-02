Čaputová: Minden áldozatért Putyin a felelős

Az ukrajnai áldozatokért Vlagyimir Putyin orosz elnök a felelős. Ezt Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök jelentette be Ubľa községben (Sninai járás) a határátkelőn, ahová Ukrajnából érkeznek a háborús menekültek.

TASR-felvétel

Elmondta, hogy Ukrajna nemcsak a területi integritásáért küzd, hanem a demokráciáért is. „Tehát ebben az értelemben Ukrajna értünk is harcol. És úgy gondolom, hogy az Európai Unió részéről is egyértelmű befogadási jelzést érdemel” – szögezte le Čaputová.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel úgy véli, Szlovákiának továbbra is folytatnia kell a békére törekvő erőfeszítéseit, így a szankciók betartását, mindezt annak érdekében, hogy az orosz elnököt ezzel is a békés tárgyalásra sarkalljuk.

„Úgy gondolom, hogy Ukrajnában az összes áldozatért Vlagyimir Putyin a felelős. Az egész világ őket figyeli. És azt hiszem, soha nem voltunk egységesebbek, mint most, legyen szó a NATO-ról vagy az Európai Unióról. Ha Vlagyimir Putyin meg akart osztani minket, nem járt sikerrel”

– mondta.

Az elnök ellátogatott Ubľa községbe és a határátkelőhelyre, ahol menekültekkel, önkéntesekkel, polgármesterekkel és másokkal találkozott, akik segítenek a háború elől menekülőknek. Szerinte a határon lehetőség szerint csökkenteni kell a menekültek várakozási idejét, emlékeztetett, elsősorban nőkről és gyerekekről van szó.

„Azt kell mondanom, hogy büszke elnöke vagyok Szlovákiának. Ez a büszkeség abban rejlik, hogy hálás vagyok azért a sok szolidaritásért, amelyet a szlovákok tanúsítanak ezekben a nehéz időkben.

Itt, a határon tapasztaltam, hogy nagyszerű együttműködés alakult ki az önkormányzat, az államigazgatás, a karitatív szervezetek és az önkéntesek között. Hatalmas köszönet jár mindannyiuknak“ – húzta alá.

Az elnök anyagi segítséget adott át a Szlovák Vöröskeresztnek, amely a Szlovák Modern Kereskedelmi Szövetség ajándéka.

TASR