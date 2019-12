Čaputová nem érti, miért nincs az exfőügyész a rácsok mögött

Terjedelmes interjút adott a DenníkN nevezetű portálnak Zuzana Čaputová államfő annak alkalmából, hogy már fél éve tölti be az elnöki pozíciót. A legfőbb közjogi méltóság nem tért ki a kérdések megválaszolása elől, nyíltan reagált a legerősebb kormánypárttal kapcsolatos felvetésekre is.

Szerinte a "felelős változás" jelszóval kampányoló Smer helyesen látja, hogy a tavalyi eseményeket (például a Kuciak-gyilkosság - szerk. megj.) követően válaszúton állunk. Úgy véli, a változás elengedhetetlen. Arra a kérdésre, hogy vajon az a tömörülés, amelyik az utolsó 12 esztendő túlnyomó részében a kormányon volt a változást jelképezheti-e, az államfő megjegyezte: a Smer már azzal is a változást mutatja, hogy új vezető áll a politikai szervezet élén. De azzal is, hogy ugyanakkor bekeményít a gyűlöletkeltő és konfrontatív kommunikációban is. Ez utóbbi egy másik irányba tett változás.

Čaputová kiértékelve az elmúlt időszakot, rámutatott, hogy nem lehet nem észrevenni a politikai felelősséget azért, hogy egy olyan országban élőnk, ahol például a korábbi főügyész igyekezett szőnyeg alá söpörni az expénzügyminiszter ügyét, vagy amikor ugyanez a személy visszatart egy bizonyítékot, ami a fontos lenne a nyomozás szempontjából. De az elnök szerint nem lenne korrekt, ha azt állítaná, hogy a Smer kormányzása alatt semmi jó nem történt volna. Azt viszont az államfő sem érti, hogyan lehetséges az, hogy Dobroslav Trnka még mindig szabadlábon van, de annak örül, hogy legalább megvádolták őt. A Smer korábbi pénzügyminiszterével összefüggésben rámutatott, a počiatekes videó dermesztően hatott rá. Egy kulcsmondatot a napokban nyilvánosságra került videóból idézett is az államfő, amit az exminiszter jegyzett meg Trnkának: "Nem az a fontos, mi az igazság, hanem, hogy mit mondasz." Čaputová meggyőződése, ez a megjegyzés jellemző arra a korszakra és az abban tevékenykedő politikusok némelyikére. Hozzátette, ezt az esetet is követni fogja.

Nem kerülte meg a kérdést sem, vajon ebben a helyzetben nehéz-e számára találkozni a Smer tisztségviselőivel. Az államelnök elmondta, főként a kormányfővel találkozik, és a kettejük kapcsolata tárgyilagos és korrekt, és ha valamiben megegyeznek, Peter Pellegrini ahhoz tartotta magát. Čaputová azonban rámutatott arra is, hogy tudja, a miniszterelnök nem az egyedüli arca a Smernek. És hogy bízik-e Szlovákia jogállamiságában? "Igen. Azért is, mert bízni akarok benne." Tudja, hogy az igazságszolgáltatásban számos kiváló ember dolgozik. De az is tény, hogy ebben a rendszerben néhányan csütörtököt mondanak.

