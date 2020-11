Čaputová örül, hogy nem igazolódtak be az aggodalmai, elismerte, hogy sikeres volt az országos tesztelés

A hétvégi országos tesztelés kétségkívül jól sikerült – írta Zuzana Čaputová köztársasági elnök a közösségi oldalán vasárnap délután.

Fotó: TASR

„Le a kalappal mindenki előtt, akik részt vettek a tesztelés előkészítésében. Örülök, hogy nem igazolódtak be az aggodalmak, beleértve az enyémek sem, és végül mindenki, aki teszteltetni akarta magát, eljutott. Elismerés illet mindenkit, aki ebben kivette a részét, elsősorban a kormányt, a hadsereget, a rendőrséget, a tűzoltóságot, az egészségügyi szakembereket és mindenkit, aki önként segített” – írta az államfő.

Čaputová tiszteletét fejezte ki az önkormányzatok felé is, amelyek hatalmas erőfeszítések árán mindent megtettek, hogy a lehető legjobban előkészítsék a mintavételi helyeket.

„Elismerést érdemel, hogy egy ilyen nem könnyű és emóciókkal teli időszakban az emberek példamutatóan viselkedtek, és a többórás várakozással is megbirkóztak konfliktusok nélkül, kölcsönös segítséggel és tisztelettel. Ez azt bizonyítja, hogy a nézetkülönbségek és a kritikus fenntartások ellenére közösségként össze tudunk tartani“ – üzente az államfő, majd hozzátette, a sikeres országos tesztelésre építsünk az elkövetkező napokban és hetekben, amelyek előttünk állnak.

A köztársasági elnök arra kért mindenkit, akinek pozitív lett a tesztje, hogy szigorúan tartsák be a karantént, és arra szólított fel mindenkit, hogy továbbra is tartsák be az összes járványügyi előírást.

„A negatív eredmény sem biztosít bennünket arról, hogy nem terjesztjük a vírust“ – fogalmazott.

„A tömeges tesztelés nem cél volt, hanem eszköz. Az a cél, hogy közösségként és országként megbirkózzunk a pandémiával, emberi életeket és egészséget mentsünk. Ehhez pedig továbbra is felelősségteljes hozzáállásra van szükség mindenki részéről“ – zárta.



(parameter)