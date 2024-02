Čaputová pénteken bejelenti, hogy döntött a Btk. módosításával kapcsolatos lépéseiről

Zuzana Čaputová köztársasági elnök pénteken tájékoztat a Büntető Törvénykönyv módosításával kapcsolatos további lépéseiről. Ezt csütörtökön jelentette be a köztársasági elnök.

Fotó: TASR

„A törvénymódosítást csak szerdán kora este, azaz hat nappal a parlamenti jóváhagyás után juttatták el hozzám. Az üggyel kapcsolatos álláspontomat, vagyis a döntésemet holnap nyilatkozatban fogom közölni" – tette hozzá.

A Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök által írt levélben javasolt eljárással kapcsolatban Čaputová leszögezte, hogy az ultimátum. „A levélből kiderül, hogy lényegében azt mondja, megvétózhatom a törvényt, de csak egy részét, azt, amely az erőszakos bűncselekményekre vonatkozik, és csak olyan módon, ahogyan azt a levélben javasolja. Ez tulajdonképpen bizonyos értelemben egyfajta ultimátum, és megkötés, hogy a vétó milyen terjedelmével lennének hajlandók egyáltalán foglalkozni" - tette hozzá a köztársasági elnök.

Az államfő a törvénymódosítás parlamenti jóváhagyása után bejelentette, hogy minden lehetőséget megfontol, hogyan járjon el, hogy ne lépjen hatályba ez a módosítás. Kijelentette, hogy a javaslat megszavazása rossz hír Szlovákiának és az ország minden lakosának.

A Btk. módosítását az igazságügyi minisztérium terjesztette be, a parlament a múlt héten megszavazta. A jogszabály a Különleges Ügyészi Hivatal megszüntetéséről rendelkezik, emellett számos változást vezet be a büntetési tételek, a vagyon elleni bűncselekmények szankcionálása és az elévülési idők terén is. A parlament gyorsított eljárásban tárgyalt a módosításról.



(TASR)