Čaputová Prágába utazik, a lábadozó Zemannal is találkozik

Zuzana Čaputová köztársasági elnök november 16-án, kedden Csehországba utazik, Miloš Zeman cseh államfővel is találkozik. A prágai Központi Katonai Kórházban látogatja meg, ahol a cseh államfőt kezelik – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Martin Strižinec, a köztársasági elnök szóvivője.

Zuzana Čaputová (Fotó: TASR)

„Az elnök asszony az elmúlt hetekben érdeklődött Miloš Zeman egészségi állapota felől. Októberben személyes hangvételű levélben kívánt neki jó egészséget, erőt és mielőbbi felépülést. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan találkozhatnak. Zeman válaszlevelében arról tájékoztatta, hogy egészségi állapota javult, most már egy átlagos kórházi szobában gyógyul, látogatókat is fogadhat, személyesen is találkozhatnak" - mondta Strižinec.

Čaputová Miloš Vystrčil, a cseh parlament szenátusa elnökének meghívására utazik Csehországba. A szabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelem napjának előestéjén a cseh parlament felsőházában átveszi a szenátus elnökének ezüst plakettjét. A bársonyos forradalom 32. évfordulójára emlékezve virágcsokrot helyez el a prágai Nemzeti sugárúton (Národní třída) lévő emlékműnél.

(TASR)