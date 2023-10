Čaputová szerint demokratikus és törvényes volt a választás, az összes bejutott párt vezetőjével találkozik

Robert Fico, a Smer-SD elnökének kormányalakítási megbízatása, ahogy eddig is megszokott volt, meghatározott időre szól - jelentette be hétfőn Zuzana Čaputová köztársasági elnök, és hozzátette, hétfőn nemcsak Ficóval, hanem Michal Šimečkával, a Progresívne Slovensko mozgalom elnökével, kedden pedig Peter Pellegrinivel, a Hlas-SD elnökével is találkozik. A következő napokban más pártelnökökkel is találkozik az államfő.