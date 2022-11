Čaputová szerint a kommunizmus a szabadság „paradicsomát” ígérte az embereknek

Ha elveszítjük a szabadságot, csak áldozatok árán szerezhetjük vissza. Fontos, hogy ébren tartsuk a történelmi emlékezetünket, hogy a vasfüggöny többé ne válasszon szét bennünket – nyilatkozta Zuzana Čaputová köztársasági elnök megemlékezve a november 17-ei bársonyos forradalomról.

Fotó: TASR

Az államfő 1989. november 17-ét múltunk legjelentősebb történelmi dátumának egyikeként jelölte meg. Čaputová a dévényi vár alatt lévő Szabadság Kapuja emlékműnél emlékezett meg a történelmi eseményről.

„Itt, a Morva és a Duna találkozásánál lépett be történelmünkbe a vasfüggöny árnyéka. A vezeték két részre osztotta a világot” – mondta Čaputová, aki szerint ezen a helyen is számos cseh, szlovák és egyéb állampolgár az életét adta a szabadság felé vezető úton. Megjegyezte, hogy a kommunizmus ugyan a szabadság paradicsomát ígérte az embereknek, és sokan így is emlékeznek rá, a rezsimnek viszont szigorúan őriznie kellett a határait, hogy az emberek ne meneküljenek el a „paradicsomából”.

Az államfő kiemelte a bársonyos forradalom üzenetét. Nyomatékosította, hogy az emberek elszántsága nélkül nem került volna sor ´89 novemberére, és nem került volna sor a civil társadalom felébredésére. „Azokat az értékeket, amiket akkor kiharcoltunk, nem örökre szereztük meg” – figyelmeztetett, miszerint jelenleg is védelmezni kell a populizmussal és a szélsőségességgel szemben, hogy ne gyengüljön a demokráciába vetett hitünk.



TASR/para