Čaputová szerint sok tapasztalatot jelentett a távoktatás

Az online oktatás végeredményben sok új tapasztalattal gazdagította a pedagógusokat és a diákokat. Ezt hétfőn jelentette ki Zuzana Čaputová államfő, miután meglátogatta a Malackai járásban található lozornói alapiskolát a nemzetközi gyermeknap alkalmából, valamint annak apropóján, hogy a tanulók ma ülhettek vissza először az iskolapadokba a koronavírus-pandémiát követően.

Az elnök asszony megtekintette az online oktatást, találkozott a tantestület tagjaival és az első két évfolyam tanulóival is. Elmondása szerint a pedagógusok a távoktatás ideje alatt szinte mindent át tudtak venni a gyerekekkel. Hozzátette: a kialakult helyzetnek köszönhetően megszilárdult a tanár-diák kapcsolat, egyfajta partneri viszony alakult ki a két fél között. „A tanárokra is inspirálóan hatott ez az időszak, sok új dolgot kellett megtanulniuk” – jegyezte meg Čaputová. A távoktatás ideiglenes bevezetésének további előnye az államfő szerint, hogy azt a jövőben is alkalmazhatják, ha egy tanuló például egészségügyi okok miatt nem tud részt venni a tanításon. „Ez az időszak mindenki számára nehéz volt, de végeredményben sok jó dolgot is eredményezett, és pozitív hatással volt a tanár – diák, tanár – szülő kapcsolatra is” – fűzte hozzá.

Čaputová azért is a lozornói alapiskolát választotta, mert itt sikeresen integrálják a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket. Az elnök asszony nagyra értékelte azt is, hogy a koronaválság idején a község minden lakosnak ingyen biztosította az internet-hozzáférést, így támogatva az online távoktatást.

Az elnök asszony elmondta: a gyerekek többségének már hiányzott az iskola, főleg az osztálytársaik. Ugyanakkor a legtöbben elégedettek voltak az otthoni tanulással is. „Ezt mutatják a mai számok is. A lehetőséget, hogy visszaülhessenek az iskolapadba, ebben az iskolában az elsősök és a másodikosok 20 százaléka használta ki” – jegyezte meg.

Az oktatási intézmények a világjárvány miatt március óta voltak zárva. A hagyományos iskolai tanítást távoktatás váltotta fel. Hétfőn az alapiskolák első öt évfolyamának tanulói ülhettek vissza az iskolapadba. Emellett újra megnyíltak az óvodák és a művészeti alapiskolák is, de ezekben csak individuális képzést tartanak. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára fenntartott alapiskolák mindegyik évfolyamában újraindult a tanítás. Hétfőtől újra működnek az iskolai klubok is.

(TASR)